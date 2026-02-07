(S)TRONG Trọng Hiếu ra sao sau cơn sốt 'Kho báu'?

Kết lại chuỗi dự án kỷ niệm chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, (S)TRONG Trọng Hiếu chính thức phát hành phiên bản rock của Máy bay giấy - bài hát nằm trong EP Kho báu. Ngay khi trình làng, sản phẩm âm nhạc này gây chú ý bởi giai điệu ấn tượng cùng thông điệp ý nghĩa về lòng biết ơn.

(S)TRONG Trọng Hiếu làm mới phiên bản Máy bay giấy Ảnh: NVCC

Hành trình tạo nên 'Máy bay giấy' của (S)TRONG Trọng Hiếu

Máy bay giấy là ca khúc được chính (S)TRONG Trọng Hiếu sáng tác vào năm 2021. Phiên bản đầu tiên của sản phẩm âm nhạc này được nam ca sĩ viết bằng hoàn toàn bằng tiếng Anh, với tên gọi You deserve only good songs. Thông qua đó, giọng ca 9X gửi gắm sự đau buồn, tiếc thương dành cho người bố đã qua đời: “Một ngày khi con cảm thấy nguôi ngoai, con hứa sẽ viết tặng bố bài hát hay nhất”.

Trong suốt hành trình 5 năm chữa lành sau nỗi đau mất bố, (S)TRONG Trọng Hiếu đã viết, phối khí rất nhiều phiên bản khác nhau của bài này. Mỗi phiên bản là giai đoạn trong hành trình tìm lại chính mình và trưởng thành của nam ca sĩ.

Phiên bản nằm trong EP Kho báu ra mắt vào năm 2025 mang thông điệp về tình yêu, phù hợp với concept của cả dự án. Còn phiên bản hiện tại của năm 2026 thể hiện trọn vẹn những tâm tư mà nam ca sĩ muốn gửi gắm - ở đó tình yêu là sự trân trọng và nỗi buồn đã trở thành lòng biết ơn thông qua thông điệp: “Biết ơn với những người đã được gặp, những trải nghiệm đã được trải qua, những sự kiện giúp mỗi chúng ta trưởng thành”.

Cường Seven bất ngờ xuất hiện trong MV của (S)TRONG Trọng Hiếu. Cả hai có mối quan hệ thân thiết sau Anh trai vượt ngàn chông gai Ảnh: NVCC

Phần hình ảnh của Máy bay giấy được (S)TRONG Trọng Hiếu trau chuốt với màu trầm, ấm. Từng nhân vật xuất hiện trong MV đều kể câu chuyện cuộc đời thật của chính mình. Trong đó, Cường Seven, Vũ Ngọc Anh - hai khách mời đặc biệt trong MV, mang tới câu chuyện về tình yêu trưởng thành của cặp đôi đã bên nhau gần một thập niên và cùng nhau trải qua bao thăng trầm. Còn (S)TRONG Trọng Hiếu như một người kể chuyện, dẫn dắt cảm xúc của mọi người bằng chính những trải nghiệm của bản thân.

Ca khúc còn thể hiện rất rõ khả năng sáng tác rất tốt của (S)TRONG Trọng Hiếu. Phiên bản tiếng Anh đầu tiên đã từng 2 lần vào top 5 hạng mục Ballad của giải thưởng sáng tác toàn nước Đức. Trong khi đó, phiên bản tiếng Việt và phiên bản rock hiện tại đều nhận được những lời khen và công nhận từ khán giả.