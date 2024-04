Studio Ponoc tái xuất với phim hoạt hình vẽ tay 'The Imaginary'

Bộ phim hoạt hình The Imaginary của đạo diễn Yoshiyuki Momose, người từng tham gia vào đội ngũ sáng tạo các phim Spirited Away (2001) và Mary and the Witch’s Flower (2017), đánh dấu sự trở lại của Studio Ponoc sau 6 năm. Nhà sáng lập hãng phim, Yoshiaki Nishimura, người từng sản xuất các phim của Ghibli như The Tale of The Princess Kaguya và When Marnie Was There, ngồi ghế sản xuất phim này.

The Imaginary là phim hoạt hình kỳ ảo được chăm chút ở khâu chế tác, nhất là vẽ tay và lên màu ở bối cảnh. Phim được lên lịch chiếu trực tuyến Netflix cũng như hãng phim có kế hoạch gửi phim dự tranh giải Oscar sắp tới.

The Imaginary được chăm chút ở khâu chế tác, nhất là kỹ thuật vẽ tay STUDIO PONOC

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A.F. Harrold, với phần minh họa của họa sĩ Emily Gravett, kể về chuyến phiêu lưu đầy sắc màu của cô bé Amanda và người bạn tưởng tượng của cô, "để khám phá những bí ẩn sâu kín về con người".

Việc Studio Ponoc phát hành The Imaginary trên Netflix sắp tới nằm trong thỏa thuận giữa hai bên được thông báo hồi tháng 1.2024 về việc ra mắt hàng loạt dự án hoạt hình sắp tới.

Studio Ponoc được thành lập năm 2015 ở Nhật Bản. Hãng được nhà sản xuất kỳ cựu của Ghibli là Yoshiaki Nishimura dẫn dắt. Từ khi thành lập đến nay, hãng phim này mới ra mắt 3 tác phẩm, ngoài Mary and the Witch's Flower còn có Modest Heroes (2018) và phim mới nhất là The Imaginary.

Studio Ponoc được so sánh với hãng phim Ghibli về nét vẽ cũng như phong cách chế tác hoạt hình. Đặc biệt, "đứa con đầu lòng" của hãng - Mary and the Witch's Flower - được giới phê bình phương Tây (cụ thể trên Rotten Tomatoes) so sánh rất giống tác phẩm Ghibli.