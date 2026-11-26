Bên cạnh giọng hát và khả năng trình diễn, những bộ trang phục của Mỹ Tâm tại concert See The Light 2 cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Đảm nhận vai trò stylist cho nữ ca sĩ, Bin Nguyễn cùng ê kíp đã dành hàng trăm giờ để hoàn thiện các thiết kế, trong đó có bộ trang phục được đính gần 10.000 viên pha lê.

Chia sẻ về quá trình làm việc với Mỹ Tâm, Bin Nguyễn cho biết bản thân là người hâm mộ lâu năm của nữ ca sĩ. Việc có cơ hội đồng hành cùng thần tượng trong vai trò stylist vừa mang đến những thuận lợi, vừa đặt ra không ít thách thức đối với anh.

Mỹ Tâm có thực sự khó tính?

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm không chỉ tạo dựng dấu ấn bằng giọng hát mà còn định hình phong cách riêng trong lòng công chúng. Bởi vậy, việc mang đến một diện mạo mới mẻ cho nữ ca sĩ mà không làm mất đi những nét đặc trưng vốn có cũng trở thành bài toán đối với stylist Bin Nguyễn.

Khi được hỏi về sự khó tính của Mỹ Tâm trong quá trình lựa chọn trang phục, Bin Nguyễn lại nhìn nhận điều này ở một góc độ khác. Theo anh, với kinh nghiệm và bản lĩnh của một nghệ sĩ hoạt động lâu năm, nữ ca sĩ hiểu rõ mình mong muốn điều gì và đâu là giới hạn phù hợp với bản thân.

Stylist Bin Nguyễn cho biết thách thức khi làm việc với Mỹ Tâm là mang đến sự mới mẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của nữ ca sĩ ẢNH: NVCC

Mang trong mình tinh thần sáng tạo của người trẻ, Bin Nguyễn luôn mong muốn thử nghiệm những ý tưởng mới. Tuy nhiên, anh hiểu rằng sự đổi mới không nhất thiết phải đến từ những thay đổi táo bạo. Đôi khi, biết cách tiết chế và dung hòa giữa cái mới với những giá trị đã được định hình cũng là một thử thách của người làm sáng tạo. "Bin không đặt mục tiêu biến chị Mỹ Tâm thành một người khác. Điều Bin muốn là mang đến những phiên bản mới mẻ hơn của chị Mỹ Tâm, nhưng khi bước ra sân khấu, khán giả vẫn cảm nhận được đó chính là người nghệ sĩ mà họ yêu mến suốt nhiều năm qua", stylist chia sẻ.

Từ một người hâm mộ dõi theo hành trình nghệ thuật của Mỹ Tâm đến khi trở thành cộng sự của nữ ca sĩ, Bin Nguyễn cho rằng sự thấu hiểu dành cho thần tượng vừa là lợi thế, vừa là thách thức. Bởi giờ đây, anh không chỉ nhìn Mỹ Tâm bằng tình cảm của một người hâm mộ mà còn phải đặt mình vào vị trí của người làm nghề, tìm điểm giao thoa giữa dấu ấn sáng tạo cá nhân và bản sắc nghệ sĩ đã được vun đắp suốt hơn 20 năm.

Hơn 300 giờ chế tác cho vài phút trên sân khấu

Trong những phút giao lưu cùng khán giả tại concert, Mỹ Tâm khiến nhiều người bất ngờ khi bật mí chiếc đầm cô đang diện trên sân khấu được đính hoàn toàn bằng pha lê Swarovski. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu là hơn 300 giờ chế tác tỉ mỉ với gần 10.000 viên pha lê. Trước câu hỏi liệu sự đầu tư công phu ấy có thực sự cần thiết cho một thiết kế chỉ xuất hiện trong vài phút, Bin Nguyễn cho rằng giá trị của trang phục không được đo bằng thời gian hiện diện trên sân khấu, mà bằng cảm xúc và những dấu ấn còn đọng lại trong lòng khán giả sau khi ánh đèn khép lại. “Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra vài phút nhưng lại được khán giả nhớ đến nhiều năm sau”, anh nói.

Thiết kế đính gần 10.000 viên pha lê Swarovski của Mỹ Tâm tại concert See The Light 2 mất hơn 300 giờ chế tác

ẢNH: NVCC

Theo Bin Nguyễn, những con số kể trên không nhằm chứng minh sự xa xỉ mà phản ánh công sức và sự tỉ mỉ của cả ê kíp. Mỗi chi tiết trên trang phục đều phải được cân nhắc dựa trên hiệu ứng ánh sáng, chuyển động sân khấu và hình ảnh của người biểu diễn.

Stylist này cho rằng ranh giới giữa sự đầu tư và phô trương nằm ở tính phù hợp. Một thiết kế dù đắt tiền, cầu kỳ nhưng không phục vụ được tinh thần của tiết mục cũng có thể trở thành sự lãng phí. “Sau cùng, trang phục phải làm nổi bật người nghệ sĩ chứ không phải khiến người nghệ sĩ trở thành phụ kiện của bộ trang phục”, Bin Nguyễn bày tỏ.