Sự cố cống xả thải nhà máy tuyển đồng, nhà dân ngập trong bùn quặng

Trao đổi với Thanh Niên chiều 8.8, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã xác nhận về sự cố tràn cống xả thải bể chứa bùn đuôi quặng ở Nhà máy tuyển quặng đồng của Công ty cổ phần Tả Phời, xã Tả Phời khiến nhiều nhà dân bị ngập lụt, phải sơ tán.

Theo ông Hoàng Đăng Khoa, ngay sau khi sự cố xảy ra, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán người dân đảm bảo an toàn, không có thiệt hại về người.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa to nhiều ngày dẫn tới tràn cống xả thải. Do trời vẫn còn mưa nên chúng tôi chưa đánh giá chính xác được", ông Khoa nói.

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, sự cố tràn cống xả thải này khiến hơn 30 hộ dân phải sơ tán. Ngoài ra, nước thải gây ngập lụt cho nhiều hộ dân và một số đất nông nghiệp ở thôn Phời 3, xã Tả Phời.

Ông Nguyễn Tam Tính, Giám đốc Công ty cổ phần đồng Tả Phời, cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực đến hiện trường để khắc phục hậu quả.

Hiện nay, cống xả tràn đã được lấp tạm để ngăn nước chảy khỏi hồ. Sau khi kiểm soát được dòng nước, doanh nghiệp này sẽ tiến hành sửa chữa lại cống xả thải.

