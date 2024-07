Sự cố kỹ thuật làm gián đoạn nhiều hoạt động hàng không, tài chính trên toàn cầu

Cũng theo BBC, nhiều sân bay ở Anh và trên toàn thế giới đang báo cáo sự chậm trễ, với một số chuyến bay bị hủy. Các công ty đường sắt ở Anh báo cáo sự chậm trễ.



Tại Mỹ, các hãng hàng không lớn trong đó có United và Delta đang dừng các chuyến bay. Còn tại Úc, các sân bay, cửa hàng và thông tin liên lạc đều bị ảnh hưởng. Điều phối viên An ninh Mạng Quốc gia của Úc mô tả đây là một "sự cố kỹ thuật quy mô lớn".



Màn hình lỗi màu xanh lam khi thanh toán tại một cửa hàng bách hóa ở Brisbane, Úc ngày 19.7 Reuters

Reuters đưa tin rằng tình trang trên là do sự cố ngừng hoạt động mạng liên quan đến sự cố tại công ty an ninh mạng toàn cầu Crowdstrike và Microsoft. Microsoft cho biết họ đang tiếp tục giải quyết "tác động kéo dài" của việc ngừng hoạt động này. BBC thì đưa tin mọi thứ đều chỉ ra đây là một vấn đề Crowdstrike, còn nếu đó là sự cố của Windows, tình trạng bị gián đoạn sẽ còn phổ biến hơn nữa.

Trong khi đó, văn phòng của Điều phối viên An ninh mạng Quốc gia Úc Michelle McGuinness viết trên mạng xã hội X rằng không có thông tin nào cho thấy sự cố ngừng hoạt động là một sự cố an ninh mạng. "Tôi biết về sự cố ngừng hoạt động kỹ thuật quy mô lớn ảnh hưởng đến một số công ty và dịch vụ trên khắp nước Úc vào chiều nay", phía Điều phối viên An ninh mạng Quốc gia Úc Michelle McGuinness cho hay.

"Thông tin hiện tại của chúng tôi là việc ngừng hoạt động này liên quan đến sự cố kỹ thuật với nền tảng phần mềm của bên thứ ba được những công ty bị ảnh hưởng sử dụng", văn phòng của Điều phối viên An ninh mạng Quốc gia Úc Michelle McGuinness cho biết thêm.

Một phát ngôn viên của quốc hội New Zealand cho hay hệ thống máy tính của nước này cũng bị ảnh hưởng. Đài truyền hình nhà nước ABC cho biết họ đang gặp phải tình trạng "mất mạng lớn" mà không đưa ra lý do.

Tây Ban Nha cũng báo cáo "sự cố máy tính" tại tất cả các sân bay của nước này, trong khi Ryanair, hãng hàng không lớn nhất châu Âu tính theo số lượng hành khách, đã cảnh báo hành khách về khả năng gián đoạn mà họ cho rằng sẽ ảnh hưởng đến "tất cả các hãng hàng không hoạt động trên Mạng lưới", dù hãng không chỉ rõ bản chất của sự gián đoạn.

Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả tình trạng bị gián đoạn được báo cáo như trên có liên quan đến các sự cố Crowdstrike hay có các vấn đề khác đang diễn ra hay không, theo Reuters.

Khi được Reuters gọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, Crowdstrike phát một tin nhắn đã được ghi âm trước, nói rằng công ty đã biết những thông tin về sự cố trên hệ điều hành Windows của Microsoft liên quan đến cảm biến Falcon của Crowdstrike.

Đã có báo cáo cho thấy rằng Crowdstrike đã phát hành một bản cập nhật phần mềm có sai sót nghiêm trọng và làm hỏng các thiết bị Windows, gây ra cái gọi là "màn hình xanh chết chóc" trên các máy tính, theo BBC.