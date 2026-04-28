Sử dụng 70 kịch bản lôi kéo người khác vào 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ'

Thanh Lộc
28/04/2026 17:09 GMT+7

Qua điều tra làm rõ, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhận diện 70 kịch bản khác nhau mà nhóm đối tượng sử dụng để lôi kéo người dân tham gia 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ'.

Ngày 28.4, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay sau thời gian dài điều tra, theo dõi, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" tại địa bàn các xã, phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn, Quảng Ninh.

Qua đó, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý người cầm đầu là Nguyễn Duy Cường (35 tuổi, quê quán tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) và 7 đối tượng tích cực, đồng thời làm việc với 41 người tham gia. 

Tang vật thu giữ gồm 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 7 cuốn kinh, 33 loại tài liệu thuyết giảng liên quan đến "lễ vượt qua", tiền dâng lễ cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Có tận 70 kịch bản để lôi kéo người khác vời "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" - Ảnh 1.

Nguyễn Duy Cường tại cơ quan công an

ẢNH: THANH LỘC

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ đối tượng cầm đầu Nguyễn Duy Cường cùng các thành viên tích cực đã thừa nhận việc tổ chức, tham gia sinh hoạt "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" là hành vi vi phạm pháp luật. Tài liệu thu giữ cho thấy hoạt động của nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng còn làm rõ tổ chức này vận hành theo mô hình chặt chẽ, có sự chỉ đạo từ "tổng hội" ở nước ngoài. Lực lượng "truyền giáo" chủ yếu là người trẻ, có khả năng giao tiếp tốt, được huấn luyện kỹ năng thuyết giảng và tổ chức thành các cấp như: người dẫn dắt, nhóm trưởng, khu vực trưởng.

Có tận 70 kịch bản để lôi kéo người khác vời "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" - Ảnh 2.

Tang vật liên quan đến vụ việc

ẢNH: THANH LỘC

Đáng chú ý, các đối tượng này sử dụng 70 kịch bản khác nhau, tùy tâm lý từng người, từng hoàn cảnh cụ thể sẽ lựa chọn kịch bản phù hợp để tiếp cận. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các "bài giảng" thao túng tâm lý, đánh vào những phụ nữ nhẹ dạ hoặc người đang gặp khó khăn, bệnh tật và có vấn đề về tinh thần, trắc trở trong cuộc sống.

Quy trình lôi kéo được triển khai theo từng bước và có kế hoạch "chăm sóc" cụ thể: làm quen, tạo thiện cảm, củng cố niềm tin, thu thập thông tin cá nhân, hoàn cảnh xã hội, gia đình... Từ đó, sử dụng các "dữ liệu" này để từng bước kiểm soát tâm lý, chi phối hoạt động của họ.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, tổ chức này có tên đầy đủ là "Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành thế giới", có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Mặc dù sử dụng Kinh Thánh làm nền tảng, nhưng giáo lý của tổ chức có nhiều nội dung diễn giải khác biệt, không được các tổ chức Tin Lành chính thống công nhận.

Từ năm 2001, tổ chức này xâm nhập vào Việt Nam với phương thức hoạt động tinh vi, mang tính hệ thống, có sự chỉ đạo từ bên ngoài. Các đối tượng thường núp bóng dưới nhiều hình thức như kinh doanh, từ thiện, nhân đạo… để tiếp cận, lôi kéo người tham gia, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.


