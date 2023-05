Sử dụng căn cước công dân không đúng mục đích bị xử lý thế nào?

CMND/CCCD là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định.

Theo luật sư Nguyễn Thị Minh Trang (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM), theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình thì các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng CMND/CCCD sẽ xử phạt vi phạm hành chính.

Người dân đi làm CCCD ở Công an Q.3 (TP.HCM) NHẬT THỊNH

Cụ thể, sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với một trong những hành vi không xuất trình CMND khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi CMND; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu hồi, tạm giữ CMND/CCCD khi có yêu cầu của người có thẩm quyền.

"Người dân có thể bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sử dụng CMND/CCCD của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật; tẩy xóa, sửa chữa CMND; thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn CMND để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật", luật sư Trang cho biết.

Ngoài phạt tiền còn áp dụng phạt bổ sung

Đối với hành vi khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp CMND; làm giả CMND; sử dụng CMND/CCCD giả thì người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng.

Nếu người nào có hành vi thế chấp CMND để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, theo Nghị định 167 nói trên.

Ngoài ra, luật sư Trang cho biết người vi phạm không chỉ bị xử phạt hành chính bằng tiền mà còn có thể bị phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa CCCD; khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp; làm giả và sử dụng CMND/CCCD giả. Đồng thời buộc thu hồi CMND/CCCD tẩy xóa, sửa chữa.