Sử dụng ChatGPT khiến não hoạt động kém hiệu quả

Theo Time, một nhóm nghiên cứu tại MIT Media Lab đã tiến hành thí nghiệm với 54 người trưởng thành từ 18 đến 39 tuổi, chia thành ba nhóm sử dụng ChatGPT, Google Tìm kiếm và không dùng công cụ nào khi viết các bài luận dạng SAT. Mỗi người tham gia viết nhiều bài trong vài tháng, trong khi hoạt động não được theo dõi bằng máy điện não đồ (EEG). Kết quả cho thấy nhóm sử dụng ChatGPT có mức độ hoạt động não thấp nhất và thường xuyên thể hiện kém hơn về mặt thần kinh, ngôn ngữ và hành vi.

Theo báo cáo, người dùng ChatGPT dần trở nên lười suy nghĩ, thường sao chép nội dung từ chatbot thay vì tự phát triển lập luận. Hai giáo viên tiếng Anh tham gia đánh giá cho biết các bài luận từ nhóm này “thiếu sức sống” và sử dụng lặp lại các biểu đạt giống nhau. Nhóm viết không công cụ lại cho thấy mức độ kết nối não bộ cao hơn, đặc biệt ở các dải sóng liên quan đến sáng tạo, trí nhớ và xử lý ngôn ngữ. Họ cũng cảm thấy hứng thú hơn và hài lòng với bài viết của mình.

Bề mặt là tiện ích tức thời, nhưng ẩn sâu bên trong, công cụ AI có thể là chiếc gương phản chiếu sự thụ động trong tư duy của người sử dụng ẢNH: OPENAI

Đáng chú ý, khi được yêu cầu viết lại một bài luận trước đó nhưng không được phép dùng ChatGPT, nhóm từng phụ thuộc vào công cụ này cho thấy trí nhớ yếu hơn và sự gắn kết não thấp. Ngược lại, nhóm từng viết bằng sức mình lại đạt kết quả cao khi bắt đầu sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo), cho thấy rằng sử dụng AI đúng cách có thể hỗ trợ học tập nếu kết hợp với nền tảng tư duy đã có.

Theo tiến sĩ Nataliya Kosmyna - tác giả chính của nghiên cứu, bà quyết định công bố sớm để cảnh báo về những rủi ro nếu AI được đưa vào giáo dục quá sớm, chẳng hạn trong trường mẫu giáo. Bà cho rằng não bộ đang phát triển của trẻ em đặc biệt dễ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu quá phụ thuộc vào AI.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục khảo sát ảnh hưởng của AI đối với hoạt động não trong lập trình phần mềm. Những kết quả ban đầu, còn đáng lo ngại hơn nhất là khi nhiều công ty đang có xu hướng thay thế nhân viên lập trình cấp thấp bằng AI.