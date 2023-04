Sử dụng tai nghe thế nào cho đúng?

Cách sử dụng tai nghe có thể nguy hiểm

Nghe nhạc quá thường xuyên hoặc quá lớn sẽ khiến tế bào ốc tai mất đi chức năng nhạy cảm với rung động và làm suy giảm thính lực. Nếu có đủ thời gian, các tế bào tai này có thể phục hồi, nếu không, có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn.

Sử dụng tai nghe quá nhiều có thể ảnh hưởng không tốt tới thính lực

Tiến sĩ Smita Nagaonkar ở Bệnh viện Sir HN Reliance Foundation (Mumbai, Ấn Độ) cho biết: Ngay cả khi sử dụng tai nghe ở mức âm lượng vừa phải nhưng sử dụng quá nhiều cũng có thể gây ra các vấn đề về thính giác.

Nguyên nhân là do cả thời gian tiếp xúc với tiếng ồn cũng tác hại đối với tai. Đặc biệt, loại mất thính giác do tiếp xúc quá nhiều với tiếng ồn lớn là không thể phục hồi, do đó việc phòng ngừa là điều tối quan trọng, theo Times of India.

Nên điều chỉnh tai nghe ở mức không quá 60% âm lượng tối đa

Cách để giảm tác hại

Các bác sĩ khuyên nên thực hiện theo quy tắc 60/60: mở không quá 60% âm lượng tối đa, thời gian sử dụng tai nghe liên tục không quá 60 phút.

Sử dụng tai nghe khử tiếng ồn

Sử dụng loại tai nghe chụp tai: giúp phân tán âm thanh đồng đều hơn loại nhét tai.

Giới hạn thời gian nghe và âm lượng vừa phải, theo Times of India.