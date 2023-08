Sự kiện mở bán căn hộ ven sông The Maison ngày 12.8 tại TP.Thủ Dầu Một

"Đúng dự án, đúng thời điểm"

Kể từ khi ra mắt đến nay, The Maison vẫn giữ vẹn nguyên sức "nóng" của một dự án căn hộ cao cấp ven sông hiếm hoi giữa lòng trung tâm thành phố "đất thủ" đầy năng động và phát triển. Sau thành công của lễ mở bán dự án ngày 25.6 với hơn 800 khách hàng tham dự và gần 300 sản phẩm được sở hữu một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của The Maison trên thị trường.

Căn hộ ven sông The Maison xây dựng đến tầng 15, dự kiến cất nóc cuối năm 2023 và bàn giao căn hộ quý 4/2024

Nhiều chuyên gia nhận định, giữa bối cảnh thị trường như hiện nay thì The Maison thực sự là một dự án hiếm hoi để khách hàng tiếp cận. "Từ vị trí đắc địa, giá bán tốt, pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng đảm bảo, phương thức thanh toán linh hoạt nhẹ nhàng và kéo dài thì nếu không sở hữu ngay thời điểm này chắc có lẽ sẽ lâu lắm mới có một dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố có lợi với người mua như dự án The Maison hiện nay", một chuyên gia chia sẻ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư C-Holdings, trong đợt mở bán sắp tới khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng liên tục (kể từ thời điểm ký HĐMB). Cụ thể, với căn hộ 70m² (2PN - 2WC), khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 400 triệu đồng trong vòng 18 tháng đến khi nhận nhà vào quý 4/2024. Như vậy chủ nhân căn hộ có thể sớm định cư mà chưa phải trả khoản lãi nào, đây cũng là nền tảng để các gia đình trẻ nhẹ gánh tài chính cũng như có thể tích lũy cho các giai đoạn sau hoặc có thể có thêm lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ.

"Tiến độ thanh toán kéo dài 30 tháng là sự chia sẻ rất lớn của chủ đầu tư với khách hàng, đó là chưa kể sau 18 tháng khách hàng thanh toán 70% và được nhận nhà vào ở ngay - Như vậy, khi còn chưa thanh toán đủ 100% cho chủ đầu tư nhưng khách hàng đã được hưởng quyền lợi với tài sản của mình, đây là điều khó tìm thấy được ở các dự án khác tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng", một khách hàng chia sẻ.

Bên cạnh chính sách thanh toán tối ưu, việc bàn giao nội thất chất lượng cao và đầy đủ sẽ giúp gia chủ không phải sắm sửa và trang bị quá nhiều mà chỉ cần "xách vali vào ở ngay". Cụ thể, khi sở hữu căn hộ The Maison khách hàng còn được tặng nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như: thiết bị bếp, máy hút, bồn rửa, vòi rửa Dudoff - thương hiệu từ Anh; cửa gỗ chống cháy An Cường; sơn nội thất cao cấp Jotun; thiết bị điện Schneider - thương hiệu Pháp; thiết bị vệ sinh Inax; khóa thông minh Hafele. Đặc biệt, trong giai đoạn này chủ nhân tương lai được hưởng ưu đãi thiết kế và tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp kèm theo.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, The Maison còn ghi điểm với khách hàng bởi hệ thống 39+ tiện ích nội khu đẳng cấp, luôn sẵn sàng phục vụ cư dân ngay ngưỡng cửa như: hồ bơi tràn bờ tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn, đường chạy bộ, phòng tập gym, dịch vụ spa, sauna cao cấp, siêu thị tiện lợi, nhà hàng café, BBQ… Các em nhỏ sẽ được học tập tại trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay tại khu căn hộ và tham gia các lớp học năng khiếu được tổ chức thường xuyên nhằm mang đến môi trường lành mạnh cho thế hệ măng non. Đặc biệt, The Maison được đầu tư trạm sạc xe điện và spa ô tô đẳng cấp chăm sóc cho "xế yêu" ngay dưới thềm nhà giúp gia chủ yên tâm hơn trong việc bảo trì xe hơi - tài sản giá trị của mỗi gia đình. Đây cũng là một tiêu chí phục vụ nhu cầu sống xanh vô cùng thiết thực mà chủ đầu tư tâm huyết kiến tạo cho cộng đồng cư dân…

Cơ hội nhận ngay quà tặng giá trị và hấp dẫn lên đến 10 chỉ vàng từ The Maison

Sự kiện mở bán dự án căn hộ cao cấp ven sông trung tâm TP.Thủ Dầu Một vào 8 giờ 00 - thứ bảy, ngày 12.8.2023 sắp tới tại The Maison Sale Gallery Số 79, đường D4, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương không chỉ góp phần làm thị trường địa ốc sôi động mà còn mang đến cơ hội sở hữu không gian sống đáng mơ ước, đầy tự hào và khác biệt cho những chủ nhân sở hữu căn hộ The Maison cũng như mở ra cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội từ căn hộ tiềm năng bậc nhất Bình Dương với những mã căn hộ siêu đẹp lần đầu tiên được công bố. Bên cạnh đó, khách tham dự sự kiện còn có cơ hội nhận được quà tặng đặc biệt hấp dẫn lên đến đến 10 chỉ vàng.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của chuyên gia phong thủy nổi tiếng sẽ giúp khách hàng khám phá điểm nhấn phong thủy thú vị từ vị trí địa lý, điều kiện giao thông, môi trường sống xanh, tiện ích xung quanh của The Maison có tác động rất lớn đến cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng của những chủ nhân tương lai.