Sứ mệnh hòa bình giữa chiến sự căng thẳng tại Ukraine

Các nghị sĩ Mỹ đề xuất tịch thu tài sản Nga chuyển cho Ukraine

Các thượng nghị sĩ Mỹ vừa công bố dự luật cho phép Tổng thống Joe Biden tịch thu tài sản của Nga và chuyển cho Ukraine để tái thiết. Theo tờ Financial Times, dự luật do thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Risch và đồng nghiệp Dân chủ Sheldon Whitehouse đề xuất và cũng được một số nghị sĩ của hai đảng tại Hạ viện ủng hộ. Các nghị sĩ Mỹ cho rằng Nga chịu trách nhiệm cho gánh nặng tài chính trong việc tái thiết Ukraine. Do đó, tài sản của Nga bị đóng băng tại Mỹ nên được chuyển cho Ukraine, thay vì dùng tiền thuế của Washington. Từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, các nước phương Tây đã tịch thu khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga.