'Sứ mệnh Thanh niên' được chọn là ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc

Chiều 16.6, T.Ư Đoàn đã tổ chức Lễ tổng kết trao giải Cuộc vận động sáng tác và cuộc thi biểu diễn ca khúc chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.

Ban tổ chức cho biết cuộc vận động đã nhận được 131 ca khúc của 126 tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, từ 43 địa phương trên cả nước. Đây là những sáng tác mới, có tính thời sự và gắn liền với nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia lần này, mang nhiều màu sắc âm nhạc, với những tiết tấu hiện đại, có sự đầu tư chắt lọc về ca từ và giai điệu để gần gũi với giới trẻ; nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thanh thiếu niên và xã hội; cổ vũ tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện của các thế hệ thanh niên trong xây dựng và bảo về Tổ quốc.

T.Ư Đoàn đã thành lập Hội đồng nghệ thuật để nhận xét, tư vấn chọn lọc những ca khúc phù hợp phát hành tới các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng nghệ thuật, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã thống nhất lựa chọn ca khúc “Sứ mệnh Thanh niên”, lời Quản Văn Hải, nhạc của Quang Huy là bài hát chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đồng thời, khen thưởng và phổ biến rộng rãi 11 ca khúc đạt giải A và trao bằng khen và giấy chứng nhận cho tác giả 29 ca khúc giải B.

Tại chương trình Ban Bí thư bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và gửi thư cảm ơn tới tất cả các tác giả đã dành tâm huyết, tình cảm cho tác phẩm tham gia cuộc vận động lần này, hi vọng sẽ tiếp tục được đón nhận nhiều sản phẩm âm nhạc cho Thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

T.Ư Đoàn cũng cho biết sau lễ công bố và trao giải cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn, hoàn thiện và sản xuất các bản phối hiện đại và phát động cuộc thi “Giai điệu tuổi trẻ”, vận động các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn ca khúc chính thức của Đại hội, tạo sân chơi của thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên các nền tảng mạng xã hội.

Tiếp lửa cho các bạn trẻ

Tại lễ trao giải, các nghệ sĩ đã biểu diễn 2 ca khúc đoạt giải cao trong chương trình và giao lưu với Hội đồng nghệ thuật. Các nghệ sỹ cũng đăng ký tham gia biểu diễn, lan tỏa ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải nhất với ca khúc “Sứ mệnh Thanh niên”, tác giả Quản Văn Hải bày tỏ: “Viết về thanh niên, về tuổi trẻ cũng là viết về công việc của chúng tôi thường ngày. Viết để cổ vũ, động viên khuyến khích các bạn trẻ tham gia hoạt động Đoàn.

Đồng thời, tác giả Quản Quang Hải cũng chia sẻ anh "viết ca khúc “Sứ mệnh thanh niên” với hy vọng tiếp lửa cho các bạn trẻ và mong muốn các bạn có được tinh thần và ý chí của Thanh niên Việt Nam. Ca khúc thực sự là những trải nghiệm và mong muốn của chính bản thân tôi - một cán bộ đoàn đã có hơn 10 năm làm chuyên trách”.

Nhạc sĩ Quang Huy, người thổi hồn cho ca khúc chính “Sứ mệnh Thanh niên”, chia sẻ: “Chúng ta thường nghe những nét giai điệu về thanh niên mang tính chất thôi thúc, hoành tráng với nhịp bước hành khúc đầy tự hào. Nhưng lần này chúng tôi đã ngợi ca hình ảnh của người thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bằng một nét giai điệu nhẹ nhàng, trang nghiêm mà kiêu hãnh, trong một không gian âm nhạc trẻ trung sôi động, với tinh thần khí thế tươi vui theo hơi thở của thời đại”.





Các tác phẩm đoạt giải

41 tác phẩm đoạt giải gồm: giải nhất: Sứ mệnh thanh niên (nhạc Quang Huy - lời Quản Văn Hải, Hà Nội).

11 tác phẩm giải A gồm:

Lẽ sống thanh niên (Xuân Trí, Hải Phòng); Khát vọng thanh xuân (Hồ Công Thành, Quân Đội); Bài ca thanh niên Việt Nam (nhạc Hoàng Văn Thành - lời Mạnh Hùng, Quảng Ninh);

Tuổi trẻ Thời đại (Đoàn Châu Hải Quân, TP.HCM); Những cánh chim không mỏi (Hồ Thu Trang, Nghệ An); Niềm tin tuổi trẻ (Vinh Lê, Đà Nẵng); Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng (Nguyễn Lâm Tới, Quảng Nam);

Chúng tôi là thanh niên Việt Nam (Nguyễn Đức Huy, Vĩnh Phúc); Cứ mơ mộng đi (Tạ Duy Tuấn, Quân Đội); Đoàn ta (nhạc Trần Bảo Lân, lời Hoàng Diệu Tuyết, Hà Nội); Tuổi trẻ xanh (Quách Thái Duy, TP.HCM).

29 tác phẩm giải B gồm:

Ước mơ tuổi Thanh xuân (Nguyễn Thiên Tuế, TP.HCM); Tuổi trẻ Việt Nam 2022 (Kpă Si Môn, TPHCM); Hãy vững tin (Đỗ Phan Kỳ Anh, TP.HCM); Tuổi trẻ Việt Nam tiến lên (Đào Hồng Quân, Quân Đội); Là thanh niên (Nguyễn Sỹ Nhâm, Cà Mau); Thanh niên ơi! Tổ quốc gọi chúng ta (Lê Tuấn Tú, Hà Nội); Vang mãi hồn thiêng (Bùi Vĩnh Hà Lam, Hà Nội);

Vì một Việt Nam hùng cường (nhạc Nguyễn Hồng Giang - lời Trần Quí Võ, Nghệ An); Tiến vào kỷ nguyên số (Lê Thống Nhất, Hà Nội); Hành trình tuổi trẻ (Bùi Huy Toàn, Quân Đội); Cháy lên tuổi trẻ ơi! (Đỗ Đình Quang, Bắc Ninh);

Dưới cờ Đoàn vững bước (Vũ Quốc Nam, Nghệ An); Những đóa hoa tuổi trẻ (Trần Bình Phương, Quảng Nam); Khát vọng Việt Nam (Phạm Xuân Hải, Nghệ An); Có chúng tôi Tuổi trẻ Việt Nam (An Hiếu, Hà Nội); Tuổi trẻ khát vọng phồn vinh (Xuân Nghĩa, TP.HCM)

Thanh niên khát vọng vươn lên (Huỳnh Thị Kim Yến, TP.HCM); Tự hào thanh niên Việt Nam (Nguyễn Trọng Duy, Hà Nội); Tuổi xanh của ta ơi (Đỗ Ngọc Trung, Hà Nội); Bài ca lý tưởng tuổi trẻ (Lại Đắc Huy, Quân Đội);

Tuổi trẻ Thời đại Hồ Chí Minh (Quang Thanh Giang, Cần Thơ); Khát vọng thanh niên Việt Nam (Nguyễn Văn Hiên, TP.HCM); Tin vào tuổi trẻ (Huỳnh Thị Lệ (Quỳnh Lệ) TP.HCM;

Đi lên thanh niên ta ơi (Trần Thanh Dũng, Nghệ An); Rạng rỡ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Lâm Thiếu Kỳ, Tiền Giang); Đảng soi sáng, Đoàn ta vững bước (Tô Văn, Lai Châu); Tuổi trẻ khát vọng bay lên (Phan Huy Hà, Nghệ An); Tiếng hát Thanh niên Việt Nam (Võ Văn Trung, Bình Định); Ngày hội màu xanh (Huỳnh Thị Kiều Ly, Quảng Nam).