Sự nghiệp của Âu Dương Na Na đang dần sụp đổ

Từng là biểu tượng sáng giá của tài năng, nhan sắc và xuất thân danh giá trong làng giải trí Hoa ngữ, Âu Dương Na Na giờ đây xuất hiện trên mặt báo không phải vì nghệ thuật mà vì sự xuống dốc rõ rệt trong sự nghiệp.

Thần đồng một thời đối mặt với sự sụp đổ

Nổi tiếng với danh xưng "công chúa cello", cô từng được kỳ vọng sẽ đạt đến đỉnh cao với loại nhạc cụ này. Thế nhưng hiện tại, nữ nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt với sự hoài nghi của công chúng và danh tiếng ngày càng giảm sút.

Âu Dương Na Na từng được mệnh danh là "công chúa cello" của Trung Quốc Ảnh: Instagram nanaouyang

Sinh năm 2000 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, sở hữu năng khiếu âm nhạc bẩm sinh, con đường đến hào quang của Âu Dương Na Na tưởng chừng rất thuận lợi. Mới 10 tuổi cô được công nhận là thần đồng cello, 15 tuổi phát hành album nhạc cổ điển, 17 tuổi nhận học bổng toàn phần của Viện Âm nhạc Curtis.

Lấn sân giải trí, cô góp mặt trong phim Quả tim thép đóng cùng Thành Long, được vinh danh trong bảng xếp hạng Forbes Asia 30 Under 30 (Những người dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất châu Á) khi mới 19 tuổi và nhanh chóng có lượng người hâm mộ lớn trên khắp châu Á. Nhưng ánh hào quang ấy đã dần mất đi.

Khi chuyển hướng sang diễn xuất và ca hát, cô bị cho là không lượng sức mình. Diễn xuất của Âu Dương Na Na nhiều lần bị nhận xét là gượng gạo, thiếu cảm xúc. Vĩnh an mộng lên sóng năm 2024 là tác phẩm mới nhất của người đẹp 9X, tuy nhiên thực chất bộ phim này đã được quay từ nhiều năm trước và từ 2021 đến nay cô không có dự án mới nào được công bố.

Hát dở, diễn chán, Âu Dương Na Na đang dần mất đi ánh hào quang vốn có Ảnh: Instagram nanaouyang

Trong khi đó, sự nghiệp âm nhạc của Âu Dương Na Na cũng không khả quan hơn. Dù đã ra mắt nhiều EP như NANA I hay các ca khúc The Best For You, Tell Me You Do Too, phần đông khán giả vẫn tỏ ra lạnh nhạt với giọng hát của cô. Nhiều người chê giọng hát mỏng, thiếu ổn định và chưa được trau chuốt. Những lần xuất hiện tại chương trình âm nhạc hay sự kiện thương hiệu ngày càng bị lu mờ bởi các tranh luận và sự chế giễu trên mạng xã hội liên quan đến năng lực ca hát.

"Cô ấy là thiên tài cello, nhưng không phải ca sĩ", một bình luận từ cư dân mạng đã phản ánh đúng tình trạng của Âu Dương Na Na.

Bên cạnh nghề nghiệp, đời sống cá nhân của Âu Dương Na Na cũng thường xuyên gây chú ý. Tin đồn hẹn hò với các diễn viên như Lưu Hạo Nhiên hay Trần Phi Vũ thường xuyên xuất hiện - nhưng không phải lúc nào cũng mang lại hình ảnh tích cực cho cô. Công chúng bắt đầu gọi Na Na là ngôi sao gắn liền với lùm xùm, nổi tiếng vì tin đồn nhiều hơn vì tác phẩm.

Ngay cả khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế, cô cũng bị phê bình vì phát ngôn thiếu tinh tế, hành động kém duyên hoặc trả lời hời hợt, làm dấy lên nghi ngờ về EQ thấp.

Thay vì được nhắc đến bởi các tác phẩm chất lượng, tên tuổi cô lại phủ sóng truyền thông vì những tin đồn tình ái với bạn diễn Ảnh: min.news

Về mặt hình ảnh, Âu Dương Na Na vẫn là gương mặt nổi bật. Các lần xuất hiện trên thảm đỏ của cô luôn nhận được lời khen từ truyền thông. Tuy nhiên, theo những người trong nghề, nhan sắc không đủ để duy trì sức nóng lâu dài trong môi trường giải trí cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

"Mọi yếu tố cô ấy đều có - gia thế, nhan sắc, danh tiếng, học vấn. Nhưng nếu thiếu năng lực cốt lõi, tất cả chỉ là ồn ào tạm thời", một chuyên gia phân tích giải trí nhận định.

Nhiều người hâm mộ tiếc nuối và cho rằng nếu cô trung thành với âm nhạc cổ điển, có lẽ Âu Dương Na Na đã xây dựng cho mình một vị thế khác, có thể không quá hào nhoáng nhưng vẫn giữ được chỗ đứng nhất định.