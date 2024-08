Sự nghiệp và đời tư lao đao của 'Cô nàng xinh đẹp' Hwang Jung Eum ở tuổi 40

Sự nghiệp và đời tư của Hwang Jung Eum lao đao POSTER PHIM

Năm nay, ở tuổi tròn 40, Hwang Jung Eum trải qua nhiều biến cố. Cách đây ít ngày, dư luận xôn xao trước tin tin Hwang Jung Eum đã chia tay cầu thủ bóng rổ Kim Jong Gyu chỉ 2 tuần sau khi công khai. Phía nữ diễn viên không nêu lý do, mà chỉ cho biết cả hai quyết định giữ mối quan hệ bạn bè tốt.

Theo một người quen thân thiết của Hwang Jung Eum và Kim Jong Gyu, dù cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau một cách thận trọng nhưng dần cảm nhận gánh nặng sau khi mối quan hệ được công khai. Vì thế, nhiều dân mạng Hàn Quốc chỉ trích các phương tiện truyền thông đã đưa tin hẹn hò của Hwang Jung Eum và Kim Jong Gyu quá sớm, gây áp lực cho cặp đôi.

Chuyện tình cảm của người đẹp gây chú ý CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Song, số ý kiến khác nhận định cả hai không chỉ áp lực vì ánh mắt xoi mói của công chúng, mà còn chịu nhiều định kiến về khoảng cách tuổi tác khi Hwang Jung Eum hơn bạn trai đến 7 tuổi. Đồng thời, bà mẹ hai con có lẽ cũng cảm thấy không thoải mái khi tin tức yêu đương với Kim Jong Gyu bị lộ trong lúc đang trong quá trình ly hôn chồng Lee Young Don.

Câu chuyện xoay quanh Hwang Jung Eum và Lee Young Don luôn là đề tài nóng của công chúng. Họ kết hôn hồi 2016, đón con trai đầu lòng vào tháng 8.2017. Tháng 9.2020, sao phim Gia đình là số 1 mùa 2 từng đệ đơn ly hôn, nhưng sau đó vợ chồng ngôi sao này quyết định hàn gắn và đón con trai thứ hai vào năm 2022.

Hwang Jung Eum đang làm thủ tục ly hôn CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Tuy nhiên, đến đầu năm nay, cuộc hôn nhân của Hwang Jung Eum và Lee Young Don tiếp tục rơi vào bế tắc, khiến mỹ nhân 8X quyết định chấm dứt. Quá trình chia tay lần này của cả hai diễn ra khá ồn ào, khi nữ diễn viên liên tục "phốt" Lee Young Don lăng nhăng, vô trách nhiệm, nợ tiền cô không trả… Thậm chí, Hwang Jung Eum còn bị kiện vì tố cáo nhầm người khác là tình nhân của chồng.

Ngoài đời sống cá nhân lục đục, Hwang Jung Eum cũng lao đao vì công việc đóng phim dần tụt dốc. Cô từng được mệnh danh là "nữ hoàng rom-com" (nữ hoàng phim hài lãng mạn) hay "nữ hoàng rating" tại làng phim ảnh xứ kim chi, nhưng những tác phẩm gần đây mà "cô nàng xinh đẹp" này tham gia đều thất bại.

Diễn xuất của cô trong các phim gần đây không được đánh giá cao POSTER PHIM

Điển hình nhất là hai mùa Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven) của Kim Soon Ok, nữ biên kịch đứng sau loạt phim đình đám như Hoàng hậu cuối cùng, ba mùa phim Cuộc chiến thượng lưu (Penthouse)… Trong Cuộc chiến sinh tồn 1 và 2 chiếu trên đài SBS, Hwang Jung Eum hóa thân thành Geum Ra Hee tham vọng và để lại ấn tượng bằng lối diễn xuất lố, thiếu cảm xúc.

Cuộc chiến sinh tồn 1 phát sóng hồi cuối năm 2023, gây tranh cãi bởi nhiều chi tiết vô lý. Phim đạt rating trên toàn Hàn Quốc ở mốc 6 - 7%, con số khá thấp so với một tác phẩm chiếu khung giờ tối thứ sáu - thứ bảy cuối tuần trên đài truyền hình lớn như SBS. Sang mùa hai, cốt truyện lẫn thành tích Cuộc chiến sinh tồn càng đi xuống. Rating Cuộc chiến sinh tồn 2 lẹt đẹt ở mức 3 - 4%, trong khi các phim khác từng ra mắt khung giờ này trên SBS đều dao động ở mức 10%.

Khán giả mong Hwang Jung Eum sớm trở lại màn ảnh với vai diễn phù hợp POSTER PHIM

Nhiều khán giả nhận định sự nghiệp nghệ thuật của Hwang Jung Eum đang ở mức đáng báo động, cũng như khuyên cô nên chọn lựa vai diễn phù hợp hơn trong những dự án tiếp theo.

Sinh năm 1984, Hwang Jung Eum xuất thân từ nhóm nhạc Hàn Quốc Sugar vào năm 2002 nhưng lại rẽ hướng theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp và gặt hái thành công. Người đẹp nổi tiếng với loạt phim đình đám như Gia đình là số 1 mùa 2, Bí mật kinh hoàng, Tìm lại chính mình, Lắng nghe con tim, Cô nàng xinh đẹp (She was pretty)...