Sứ quán và trường học Nhật Bản ở Trung Quốc bị ném đá, Thủ tướng Kishida lên tiếng

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã gia tăng sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào tuần trước. Tokyo và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng việc này đảm bảo an toàn, trong khi Bắc Kinh phản đối và chỉ trích Nhật Bản ích kỷ.

Nhật Bản đã kêu gọi công dân của mình ở Trung Quốc giữ im lặng, đồng thời tăng cường an ninh xung quanh các trường học và cơ quan đại diện ngoại giao. Trong khi đó, các doanh nghiệp ở Nhật Bản liên tục nhận được cuộc gọi quấy nhiễu từ các đầu số Trung Quốc.

"Đã có rất nhiều cuộc gọi quấy rối được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc và các vụ ném đá vào Đại sứ quán Nhật Bản và các trường học Nhật Bản. Phải nói rằng đây là những điều đáng tiếc", AFP dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với báo giới ngày 28.8.

"Hôm nay chúng tôi đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản và mạnh mẽ yêu cầu ông ấy kêu gọi người dân Trung Quốc hành động một cách bình tĩnh và có trách nhiệm", ông Kishida cho hay.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida AFP

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masataka Okano đã nói với đại sứ Ngô Giang Hạo của Bắc Kinh rằng Trung Quốc nên thông báo chính xác cho công chúng "thay vì làm gia tăng lo ngại của người dân một cách không cần thiết thông qua việc cung cấp thông tin không dựa trên bằng chứng khoa học", theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Khi được hỏi Bắc Kinh sẽ có hành động gì sau các vụ ném đá, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 28.8 cho biết Trung Quốc "luôn bảo vệ sự an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài ở Trung Quốc theo quy định của pháp luật".

"Chúng tôi đặc biệt yêu cầu phía Nhật Bản giải quyết những quan ngại chính đáng của tất cả các bên, ngừng ngay việc xả nước ô nhiễm hạt nhân ra biển, tham vấn đầy đủ với các nước láng giềng và các bên liên quan khác, đồng thời nghiêm túc xử lý nước ô nhiễm hạt nhân một cách có trách nhiệm", ông Uông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 28.8 thông báo Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Han Duck-soo đã có cuộc họp định kỳ hằng tuần trong ngày, sau đó ăn trưa với thực đơn gồm các món hải sản, theo Yonhap. Văn phòng cũng thông báo căn tin sẽ phục vụ các món hải sản mỗi ngày trong tuần này, gồm sashimi (hải sản tươi sống cắt lát), cá thu nướng…

Đây được xem là nỗ lực trấn an của chính quyền giữa lúc một bộ phận người dân Hàn Quốc lo ngại về độ an toàn của hải sản sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước ô nhiễm ra Thái Bình Dương. Chính phủ Hàn Quốc nói việc xả nước không gây ra rủi ro về sức khỏe nếu được thực hiện một cách an toàn về khoa học.