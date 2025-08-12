Sự thật clip trên chiếc Mercedes C300?

Ngày 12.8, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) ở P.Phủ Lý (Ninh Bình) tự nhận mình là người thực hiện đoạn clip trên chiếc Mercedes C300 màu đỏ mang biển số 90C-139.09, khiến người xem nghĩ tới hành động nhạy cảm của một người đàn ông với một cô gái.

Hình ảnh nam thanh niên lên mạng xã hội giải thích về đoạn clip trên chiếc Mercedes C300 màu đỏ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip trên chiếc Mercedes C300 màu đỏ những ngày qua được nhiều người chia sẻ, bày tỏ bức xúc khi cho rằng người đàn ông với cô gái dù đang điều khiển chiếc xe nhưng vẫn có hành động nhạy cảm và ngang nhiên trên đường.

Nội dung đoạn clip khiến người xem nghĩ tới hành động nhạy cảm, và nguy hiểm cho người khác khi đang điều khiển xe ô tô trên đường. Nhiều người đã bình luận lên án hành động này và mong muốn cơ quan chức năng xử lý.

Đến ngày 12.8, một nam thanh niên đã thanh minh trên mạng xã hội về đoạn clip trên. Nam thanh niên này đứng cạnh chiếc xe Mercedes C300 màu đỏ và khẳng định bản thân là người thực hiện clip "nhạy cảm" trước đó, nhưng chỉ là dàn dựng với mục đích "vui vui thôi".

"Hôm qua em có mượn chiếc xe này của ông anh em, để quay clip vui vui thôi, nhưng không ngờ nó lại nhận được nhiều sự chú ý đến như thế. Hiện tại clip đang rất ảnh hưởng đến ông anh của em, đến cuộc sống đời tư. Em khẳng định với mọi người là clip đó chỉ là content thôi", nam thanh niên giải thích về nội dung đoạn clip.

Nam thanh niên này cũng cung cấp hình ảnh để chứng minh clip không đúng sự thật, không có hành động nhạy cảm nào mà chỉ là dàn dựng.

Sau khi clip trên chiếc xe Mercedes C300 màu đỏ lan truyền và thu hút sự quan tâm của nhiều người, chính quyền P.Phủ Lý và Sở Văn hóa Ninh Bình đã vào cuộc xác minh, xử lý nếu có vi phạm.