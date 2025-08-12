Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Sự thật clip trên chiếc Mercedes C300?

Minh Hải
Minh Hải
12/08/2025 17:48 GMT+7

Một nam thanh niên ở tỉnh Ninh Bình tự nhận mình đăng tải đoạn clip trên chiếc Mercedes C300 màu đỏ đã giải thích về nội dung clip chỉ là dàn dựng với mục đích 'vui vui thôi'.

Ngày 12.8, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) ở P.Phủ Lý (Ninh Bình) tự nhận mình là người thực hiện đoạn clip trên chiếc Mercedes C300 màu đỏ mang biển số 90C-139.09, khiến người xem nghĩ tới hành động nhạy cảm của một người đàn ông với một cô gái.

Sự thật clip trên chiếc Mercedes C300?- Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên lên mạng xã hội giải thích về đoạn clip trên chiếc Mercedes C300 màu đỏ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip trên chiếc Mercedes C300 màu đỏ những ngày qua được nhiều người chia sẻ, bày tỏ bức xúc khi cho rằng người đàn ông với cô gái dù đang điều khiển chiếc xe nhưng vẫn có hành động nhạy cảm và ngang nhiên trên đường.

Nội dung đoạn clip khiến người xem nghĩ tới hành động nhạy cảm, và nguy hiểm cho người khác khi đang điều khiển xe ô tô trên đường. Nhiều người đã bình luận lên án hành động này và mong muốn cơ quan chức năng xử lý.

Đến ngày 12.8, một nam thanh niên đã thanh minh trên mạng xã hội về đoạn clip trên. Nam thanh niên này đứng cạnh chiếc xe Mercedes C300 màu đỏ và khẳng định bản thân là người thực hiện clip "nhạy cảm" trước đó, nhưng chỉ là dàn dựng với mục đích "vui vui thôi".

"Hôm qua em có mượn chiếc xe này của ông anh em, để quay clip vui vui thôi, nhưng không ngờ nó lại nhận được nhiều sự chú ý đến như thế. Hiện tại clip đang rất ảnh hưởng đến ông anh của em, đến cuộc sống đời tư. Em khẳng định với mọi người là clip đó chỉ là content thôi", nam thanh niên giải thích về nội dung đoạn clip.

Nam thanh niên này cũng cung cấp hình ảnh để chứng minh clip không đúng sự thật, không có hành động nhạy cảm nào mà chỉ là dàn dựng.

Sau khi clip trên chiếc xe Mercedes C300 màu đỏ lan truyền và thu hút sự quan tâm của nhiều người, chính quyền P.Phủ Lý và Sở Văn hóa Ninh Bình đã vào cuộc xác minh, xử lý nếu có vi phạm.

Khám phá thêm chủ đề

Ninh Bình Mercedes C300 Nhạy cảm mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận