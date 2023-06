Sự thật phía sau clip 'sư thầy tụng Chú đại bi trên chuyến bay'

Sư thầy trong bộ đồ lễ phục màu nâu, đứng ở vị trí của tiếp viên cầm mic hướng về phía hành khách, tụng Chú đại bi. Trên tay sư thầy cầm theo một cuốn kinh. Ngoài tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh của sư thầy còn có tiếng tụng kinh của những hành khách khác trên máy bay.



Nếu xem kỹ clip, người xem có thể nhìn thấy các hành khách đều đeo một chiếc thẻ đoàn ở phía trước ngực.

Đại đức Thích Minh Phú, trụ trì chùa Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) Chùa Tường Nguyên

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng tụng Chú đại bi giúp Phật tử bình an trong lòng. "Hay quá tuyệt vời. Thầy cầu sự bình an cho tất cả mọi người được an toàn", "Không lầm thì đây là đoàn Phật tử"... Một số người lại cho rằng việc sư thầy cùng hành khách tụng kinh trên máy bay có thể khiến những hành khách khác không thoải mái.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, sư thầy trong clip là đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, trụ trì chùa Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM).

Sư thầy Thích Minh Phú tụng Chú đại bi trên chuyến bay

Chia sẻ với PV sáng 12.6, đại đức Thích Minh Phú cho biết, đoạn clip trên được quay vào tháng 11.2022 khi đoàn gồm quý thầy và Phật tử của chùa Tường Nguyên đi hành hương Phật tích Ấn Độ bằng chuyên cơ bao nguyên chuyến.

Theo đó, các Phật tử của đoàn đã đến những nơi quan trọng nhất trong cuộc đời Đức Phật gồm: vườn Lumbini - nơi Đức Phật đản sanh, Bodh Gaya - nơi Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề, Varanasi - nơi Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên cho 5 anh em tôn giả Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển, Kushinagar - nơi Đức Phật nhập diệt và nơi trà tỳ kim thân Đức Phật...

Đoàn hành hương của chùa Tường Nguyên tại Ấn Độ Chùa Tường Nguyên

Đoàn cũng tham quan di tích trường Đại học Phật giáo đầu tiên Nalanda; tham quan núi Linh Thứu, nơi diễn ra pháp hội Linh Sơn Phật, Bồ Tát; tham quan tháp Hòa Bình, chùa Nhật Bản trên ngọn núi Bảo Sơn; viếng thăm Trúc Lâm Tịnh Xá - nơi Đức Phật thuyết pháp cho chư tăng trong những ngày đầu mới thành lập tăng đoàn.