Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Sự thật phía sau tai nghe chống ồn giá rẻ

Kiến Văn
Kiến Văn
10/06/2026 20:59 GMT+7

Mức giá hấp dẫn có thể khiến nhiều người 'xuống tiền' ngay, nhưng tai nghe chống ồn giá rẻ thường tiềm ẩn nhiều hạn chế khó nhận thấy.

Tai nghe chống ồn là một công cụ tuyệt vời giúp người dùng hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của phim ảnh, trò chơi điện tử hay âm nhạc. Mặc dù vậy, không phải tai nghe chống ồn nào cũng mang lại trải nghiệm giống nhau.

Sự thật phía sau những chiếc tai nghe chống ồn giá rẻ - Ảnh 1.

Tai nghe chống ồn xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường, đặc biệt là các mẫu giá rẻ

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Khi lựa chọn tai nghe chống ồn, nhiều người sẽ chỉ quan tâm đến mức tiền chi trả mà không chú ý đến các hạn chế của chúng. Những hạn chế này có thể dẫn đến các trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng, thậm chí khiến người dùng sớm nghĩ đến việc mua tai nghe mới. Vậy những hạn chế từ tai nghe chống ồn giá rẻ là gì?

Điều cần biết trước khi mua tai nghe chống ồn giá rẻ

Đầu tiên, nhiều tai nghe chống ồn giá rẻ có thể chặn tiếng ồn từ môi trường, nhưng chất lượng âm thanh lại không đạt yêu cầu. Điều đó có thể khiến người dùng thất vọng khi nhận ra rằng âm thanh phát ra từ tai nghe không đủ tốt, hoặc chúng không bền lâu.

Để có thể tránh rơi vào bẫy của những sản phẩm kém chất lượng, người dùng nên tìm đến các nhà bán lẻ uy tín và tham khảo đánh giá từ những người đã sử dụng. Nếu có cơ hội, hãy thử tai nghe trước khi quyết định mua nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng được kỳ vọng về chất lượng âm thanh.

Hạn chế thứ hai liên quan đến chất lượng chế tạo, bởi các nhà sản xuất có thể cắt giảm chi phí ở nhiều khâu, dẫn đến việc sản phẩm không bền và dễ hỏng. Đặc biệt, với các mẫu tai nghe chụp tai, nếu giá thành quá rẻ có thể là dấu hiệu cho thấy linh kiện bên trong không đạt tiêu chuẩn. Kết quả là người dùng có thể phải thay thế tai nghe sớm hơn dự kiến, gây tốn kém hơn trong dài hạn.

Sự thật phía sau những chiếc tai nghe chống ồn giá rẻ - Ảnh 2.

Chất lượng chế tạo của những chiếc tai nghe chống ồn giá rẻ kém vì bị cắt giảm nhiều chi phí

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Một vấn đề khác với tai nghe chống ồn giá rẻ là thời lượng pin thường kém, dẫn đến hạn chế thời gian sử dụng và khiến người dùng phải sạc pin thường xuyên. Hơn nữa, một số mẫu tai nghe giá rẻ có thể gây khó chịu khi đeo lâu.

Cần lưu ý không phải tất cả tai nghe được quảng cáo là chống ồn đều hoạt động hiệu quả như mong đợi. Một số sản phẩm có thể không "khử tiếng ồn" tốt hoặc chất lượng âm thanh không ấn tượng. Do đó, việc thử nghiệm và nghiên cứu trước khi mua là rất quan trọng.

Việc đầu tư thêm một chút cho một cặp tai nghe chất lượng có thể giúp người dùng tiết kiệm tiền về lâu dài, tránh việc phải mua lại tai nghe rẻ tiền, nhanh hỏng.

Khám phá thêm chủ đề

tai nghe chống ồn tai nghe giá rẻ kinh nghiệm mua sắm chất lượng Độ bền thời lượng pin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận