Sự thật trend 'cầm sản phẩm vừa chạy vừa quảng cáo': Triệu view nhưng có đơn để chốt?

Trend “chạy quảng cáo” phủ sóng mạng xã hội

“Có bác bảo là em phải chạy quảng cáo thì mới bán được nhiều hơn”, chỉ với câu thoại mở đầu cùng hình ảnh cầm sản phẩm chạy trên đường, video của cửa hàng giới thiệu sản phẩm thuộc Viện Dược liệu Trung ương nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem và tạo nên làn sóng bắt chước trên mạng xã hội.

Hàng loạt quán ăn, tiệm bánh, cửa hàng, spa… đồng loạt bắt trend “chạy quảng cáo” trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, thu hút thêm khách hàng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chỉ sau ít ngày, hàng loạt quán ăn, tiệm bánh, quán nước, spa, cửa hàng thời trang... cũng đồng loạt thực hiện theo format (định dạng) này. Điểm chung của các video là người tham gia vừa cầm sản phẩm, vừa chạy và đọc lại câu thoại quen thuộc để giới thiệu mặt hàng hoặc dịch vụ của mình.

Là một trong những người hưởng ứng xu hướng này, chị Nguyễn Yến Trinh, chủ một cửa hàng chuyên sỉ bánh sầu riêng tại P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú cũ, nay là P.Tân Phú, TP.HCM, cho biết quyết định thực hiện video vì thấy nội dung vui, phù hợp với hình ảnh cửa hàng.

“Video không cần đầu tư nhiều, chỉ quay bằng điện thoại là được. Sau khi đăng, video đạt hơn 300.000 lượt xem, lượng tương tác khá tốt, giúp nhiều người biết đến cửa hàng hơn. Có khách đến còn nhắc đúng câu thoại trong video khiến mình rất vui”, chị Trinh chia sẻ.

Tương tự, chị Trần Tuyết Nga, chủ tiệm Chanh Chill tại P.An Nhơn Nam, tỉnh Bình Định, cho biết chỉ vì thấy ý tưởng sáng tạo nên quyết định bắt trend. Video sau khi đăng đạt 428.000 lượt xem, gần 20.000 lượt tương tác, thu hút nhiều bình luận hài hước và được chia sẻ rộng rãi.

“Cũng có vài khách lạ đến quán rồi nói biết đến tiệm qua video trên TikTok. Sau trend này mình vẫn sẽ tiếp tục làm nội dung vì nhờ đó nhiều khách biết đến tiệm nhỏ của mình hơn”, chị Nga nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Nhàn, chủ shop Nhà Yến Nha Trang tại P.Tân Hưng, TP.Hải Phòng, cho biết video bắt trend giúp cửa hàng nhận được lượng tương tác tăng mạnh.

“Video rất dễ quay, không tốn chi phí, chỉ cần nhờ bạn bè quay bằng điện thoại. Sau khi đăng, nhiều người bình luận hài hước, thậm chí có khách đến mua hàng còn kể xem video của mình rồi thấy mắc cười. Có người còn đùa: chạy quảng cáo như này hiệu quả nhưng tốn người chạy quá”, chị Nhàn kể.

Theo chị Nhàn, điều giá trị nhất mà xu hướng này mang lại là đưa hoạt động quảng bá trở về đúng ý nghĩa ban đầu: tạo sự kết nối giữa người bán và khách hàng.

“Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo trả phí, mình ưu tiên tự quay những video gần gũi, chân thực về sản phẩm và quá trình làm việc. Khi khách xem những nội dung đó, họ không chỉ nhìn thấy sản phẩm mà còn cảm nhận được sự chỉn chu và chân thành của người bán”, chị chia sẻ.

Người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt video hưởng ứng trend “chạy quảng cáo” khi lướt mạng xã hội ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Trend “chạy quảng cáo” có giúp bán hàng hay chỉ tăng nhận diện?

Theo anh Bùi Anh Dũng, người sáng lập Công ty truyền thông Wavy, yếu tố đầu tiên giúp trend “chạy quảng cáo” lan truyền mạnh là tính giải trí - yếu tố được các nền tảng video ngắn ưu tiên.

“Khi cụm từ ‘chạy quảng cáo’ được nhiều người thể hiện theo cách hài hước, dí dỏm, nền tảng sẽ ưu tiên phân phối hơn. Bên cạnh đó, đây là format rất đơn giản, chỉ cần cầm sản phẩm hoặc đại diện cho dịch vụ rồi vừa chạy vừa nói là có thể tham gia. Gần như bất kỳ cửa hàng hay thương hiệu nào cũng có thể áp dụng”, anh Dũng nhận định.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Phương Trang, người sáng tạo nội dung tại Công ty truyền thông Vulaci, cho rằng xu hướng này hội tụ hai yếu tố quan trọng là gây chú ý ngay từ những giây đầu tiên và câu thoại tạo điểm nhấn, dễ ghi nhớ.

“Hình ảnh người chạy kết hợp câu thoại khiến người xem dừng lại theo dõi và dễ bắt chước. khuôn mẫu đơn giản, không đòi hỏi nhiều thời gian hay chi phí cũng góp phần giúp xu hướng lan tỏa nhanh trên mạng xã hội”, chị Trang phân tích.

Theo những người có chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung, việc nhiều cửa hàng nhỏ nhanh chóng hưởng ứng xu hướng này cũng xuất phát từ bài toán chi phí.

“Những cửa hàng nhỏ thường không có ngân sách truyền thông lớn nên việc bám trend là cách họ tận dụng để tiếp cận khách hàng với chi phí thấp. Chỉ với một video ngắn quay bằng điện thoại, họ vừa tiết kiệm chi phí quảng cáo, vừa tạo thiện cảm với người xem”, anh Dũng nói.

Tuy nhiên, anh Dũng cho rằng lượt xem cao không đồng nghĩa với việc bán hàng hiệu quả. “Hiệu quả chuyển đổi còn phụ thuộc vào sản phẩm, dịch vụ mà cửa hàng cung cấp. Nếu chỉ phục vụ khách trong bán kính vài ki lô mét nhưng video lại viral trên toàn quốc thì hiệu quả bán hàng thực tế sẽ không quá lớn. Ngược lại, với những sản phẩm có thể bán trên toàn quốc, một video viral sẽ mang lại hiệu quả đáng kể”, anh phân tích.

Trong khi đó, chị Trang cho rằng trend có thể giúp cửa hàng tăng khả năng được biết đến nhưng chưa đủ để xây dựng thương hiệu lâu dài. “Trend rất dễ viral nhưng chưa chắc người xem nhớ ai là người quay hay cửa hàng bán gì. Nếu biết kết hợp các nội dung giới thiệu sản phẩm, câu chuyện thương hiệu sau khi bắt trend, các cửa hàng vẫn có thể tận dụng cơ hội này để tăng nhận diện một cách hiệu quả”, chị nói.

Cả anh Dũng và chị Trang đều cho rằng các cửa hàng chỉ nên bắt trend khi phù hợp với hình ảnh thương hiệu và khách hàng mục tiêu, đồng thời triển khai sớm vì vòng đời của các xu hướng trên mạng xã hội thường khá ngắn.