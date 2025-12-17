Sự thật về ăng-ten trên Smart TV nhiều người vẫn nhầm lẫn

Smart TV hiện đại được trang bị nhiều tính năng tiên tiến giúp nâng cao trải nghiệm xem và cho phép người dùng thưởng thức nội dung mà không cần đến các phương thức truyền hình truyền thống như phát sóng qua ăng-ten. Với sự phát triển của các dịch vụ phát trực tuyến, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các chương trình giải trí, thể thao và tin tức yêu thích mà không cần cắm ăng-ten.

Ăng-ten đã biến mất khỏi các mẫu Smart TV hiện đại ẢNH: AFP

Tuy nhiên, đối với những ai vẫn ưa chuộng việc xem truyền hình theo cách truyền thống và không quá phụ thuộc vào internet, câu hỏi về việc làm thế nào để xem các kênh truyền hình trên Smart TV là điều hoàn toàn hợp lý.

Một trong những thắc mắc phổ biến là liệu Smart TV có tích hợp ăng-ten hay không? Thực tế, hầu hết Smart TV hiện nay không được trang bị ăng-ten tích hợp để thu sóng truyền hình. Ăng-ten có thể có, nhưng chỉ nhằm hỗ trợ các kết nối như Wi-Fi. Thêm vào đó, các dịch vụ truyền hình trực tiếp miễn phí thường được quảng cáo đi kèm với Smart TV chủ yếu là để truy cập nội dung qua internet thông qua các ứng dụng như FPT Play, tv360… với hàng trăm kênh có sẵn.

Điều gì khiến ăng-ten biến mất khỏi Smart TV?

Nguyên nhân chính là do sự chuyển mình từ tín hiệu analog sang kỹ thuật số vào cuối những năm 2000, vốn yêu cầu tín hiệu mạnh và rõ nét hơn để đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt. Kết hợp với sự giảm sút số lượng chương trình phát sóng miễn phí và sự tiện lợi của việc truy cập nội dung trực tuyến, khiến các nhà sản xuất quyết định không tích hợp ăng-ten vào Smart TV nữa.

Dù không có ăng-ten tích hợp, người dùng vẫn có thể xem các chương trình phát sóng địa phương trên Smart TV bằng cách kết nối với ăng-ten ngoài. Tại Việt Nam, ăng-ten cần hỗ trợ chuẩn thu kỹ thuật số DVB-T2, với nhiều mẫu mã ăng-ten trong nhà được bán trên thị trường có thể giúp quét và xem các kênh có sẵn. Nhưng nếu sống ở khu vực xa các cột phát sóng, ăng-ten ngoài trời có thể là lựa chọn tốt hơn.

Về cơ bản, mặc dù Smart TV không có ăng-ten tích hợp, người dùng vẫn có thể dễ dàng kết nối với ăng-ten ngoài để thưởng thức các chương trình truyền hình địa phương mà không cần đến kết nối internet.