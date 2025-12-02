Smart TV giá rẻ có thực sự tiết kiệm?

Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng vì tin theo quảng cáo nên chọn mua các mẫu Smart TV giá rẻ để rồi phải hối hận sau đó. Mặc dù việc chọn lựa sản phẩm giá rẻ có thể hợp lý nếu người dùng chỉ cần những thông số kỹ thuật cơ bản, nhưng cần thận trọng với những rủi ro tiềm ẩn.

Nhiều hạn chế trên Smart TV giá rẻ mà người dùng nên biết ẢNH: RTINGS

Một trong những vấn đề lớn khi mua TV giá rẻ là khả năng nhà sản xuất cắt giảm chi phí, dẫn đến chất lượng sản phẩm không đảm bảo, có thể khiến người dùng phải nâng cấp sớm hơn dự kiến hoặc thậm chí không thể sử dụng lâu dài. Để tránh tình trạng này, người dùng nên cân nhắc chi thêm tiền ngay từ đầu để đảm bảo giá trị lâu dài cho sản phẩm.

Các hạn chế trên Smart TV giá rẻ

Smart TV giá rẻ thường đi kèm một số giới hạn như giao diện xử lý chậm, bộ nhớ ít khiến máy dễ giật lag sau vài bản cập nhật. Ngoài ra, độ sáng và khả năng hiển thị màu đen thường kém, dễ thấy hiện tượng bóng xám hoặc rò sáng. Một số còn dùng chuẩn HDMI cũ, không hỗ trợ eARC, VRR hay HDR nâng cao, khiến trải nghiệm âm thanh/hình ảnh bị giảm đáng kể.

Giao diện người dùng chậm chạp: Nếu nhận thấy độ trễ khi điều hướng menu, đây có thể là dấu hiệu cho thấy TV không đủ mạnh để xử lý các bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Đặc biệt, các mẫu TV chạy nền tảng Fire TV của Amazon thường gặp vấn đề này. Nếu muốn an toàn hơn, hãy xem xét các mẫu TV chạy hệ điều hành Roku hoặc Google TV.

Vấn đề về hình ảnh: Mặc dù hiện tại có nhiều mẫu TV giá rẻ với chất lượng hình ảnh tốt, vẫn có khả năng xảy ra các vấn đề như bóng ma, dải màu hay hiện tượng nhiễu. Trước khi mua, hãy xem thử sản phẩm tại cửa hàng hoặc tìm kiếm các đánh giá chuyên nghiệp. Nếu phát hiện điều gì bất thường trong bản demo, có thể vấn đề đó sẽ xuất hiện khi sử dụng thực tế.

Trải nghiệm người dùng có thể bị ảnh hưởng trên các mẫu TV giá rẻ Ảnh: Chụp màn hình

Hỗ trợ HDMI không đầy đủ: HDMI là cổng kết nối quan trọng cho các thiết bị như máy chơi game và loa thanh. Các phiên bản HDMI lỗi thời có thể hạn chế tốc độ làm mới video hoặc không hỗ trợ công nghệ mới như VRR và HDR động. Để tận dụng tối đa các định dạng âm thanh 3D như Dolby Atmos, người dùng cần cổng HDMI hỗ trợ eARC. Nếu có thể, hãy chọn TV có ít nhất cổng HDMI 2.1 vì nó cung cấp nhiều tính năng quan trọng hiện nay.

Độ sáng bị hạn chế: Khi xem TV, độ sáng tối đa là một thông số quan trọng, đặc biệt khi xem nội dung HDR hoặc trong điều kiện ánh sáng mạnh. Tuy nhiên, với TV LCD giá rẻ, điều cần quan tâm hơn là mức độ tối của hình ảnh. Một tấm nền chất lượng có thể đạt được màu đen hoàn hảo nhờ công nghệ làm mờ cục bộ giúp cải thiện chất lượng hình ảnh. Ngược lại, một chiếc TV kém chất lượng có thể xuất hiện bóng xám rõ rệt làm giảm trải nghiệm xem.

Một Smart TV tốt không chỉ là chiếc màn hình lớn treo trên tường mà là cả thế giới nội dung người dùng tiếp xúc mỗi ngày. Vì vậy, đừng để lựa chọn vội vàng khiến trải nghiệm giải trí bị cắt xén. Đôi khi, đầu tư thêm một chút nhưng mang lại giá trị sử dụng lâu dài tốt hơn.