Sự thật về quy tắc 33% trong điện mặt trời

Theo BGR, quy tắc 33% là một quy định quan trọng mà những ai có kế hoạch lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cần lưu ý. Quy tắc này giới hạn diện tích tấm pin mặt trời không được vượt quá 33% diện tích bề mặt mái nhà. Mục đích của quy định này là để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hỏa trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, nhằm cho phép họ có đủ không gian để di chuyển và thông gió khói.

Việc tham khảo các quy tắc trong lắp đặt điện mặt trời có thể giúp đảm bảo hệ thống an toàn hơn ẢNH: K. VĂN

Quy tắc 33% không phải là chung mà được áp dụng tùy theo quốc gia cũng như khu vực cụ thể, nhưng việc tuân thủ quy định này không chỉ bảo vệ tính toàn vẹn của mái nhà mà còn giúp quản lý tải trọng cấu trúc và tối ưu hóa quá trình lắp đặt. Nếu không tuân thủ, việc xin giấy phép ở một số khu vực có thể gặp khó khăn và làm chậm tiến độ lắp đặt.

Mặc dù quy tắc này là một hướng dẫn quan trọng, nhưng nó không phải là giới hạn tuyệt đối phải tuân thủ. Vì không phải là một quy định bắt buộc ở nhiều khu vực nên nhiều người vẫn muốn tận dụng không gian mái để lắp đặt thêm các tấm pin nhằm có thể tăng sản lượng điện, ngay cả khi sản lượng sinh ra vượt quá mức năng lượng gia đình sử dụng.

Một số quy tắc điện mặt trời khác nên biết

Bên cạnh quy tắc 33% liên quan đến diện tích mái, còn có một quy tắc 133% khác liên quan đến thiết kế hệ thống điện mặt trời. Quy tắc này quy định rằng công suất tối đa mà bộ biến tần có thể xử lý an toàn thường lớn hơn công suất định mức của nó. Ví dụ, một bộ biến tần 5 kW có thể hỗ trợ hệ thống pin mặt trời có công suất từ 6kW đến 7kW mà không gây quá tải.

Hãy tránh lắp đặt pin mặt trời với sản lượng vượt quá 33% so với sức của biến tần ẢNH: K. VĂN

Ngoài ra, còn có quy tắc 20% khác mà các gia đình cần lưu ý. Đây không phải là một quy định chính thức mà chỉ là một hướng dẫn giúp tối ưu hóa hệ thống điện mặt trời. Cụ thể, hệ thống điện mặt trời nên sản xuất nhiều hơn 20% so với mức tiêu thụ điện hằng tháng để bù đắp chi phí, đồng thời tính đến các thời điểm tiêu thụ điện đột biến.

Tóm lại, việc lắp đặt tấm pin mặt trời là một khoản đầu tư dài hạn và cần nhiều kế hoạch. Những quy định và hướng dẫn nói trên là rất quan trọng, vì vậy nên tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp trước khi tiến hành lắp đặt.