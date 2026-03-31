Thời sự

Sự thật vụ 'bé gái 10 tuổi ở Đồng Tháp bỏ nhà đi' gây xôn xao mạng xã hội

Thanh Quân
31/03/2026 09:53 GMT+7

Công an xã Mỹ Hiệp (Đồng Tháp) đã mời một người phụ nữ đến làm việc để xác minh rõ thông tin liên quan tin đồn trên mạng xã hội về việc con của người này bỏ nhà đi không về, gây xôn xao dư luận.

Công an xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa mời chị H.T.T.V (44 tuổi, xã Mỹ Hiệp) đến làm việc liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc con chị là bé N.N.T (10 tuổi) "bỏ nhà đi không về".

Sự thật vụ bé gái 10 tuổi ở Đồng Tháp bỏ nhà đi không về- Ảnh 1.

Công an làm việc với chị H.T.T.V

ẢNH: PHƯỚC THANH

Theo trình bày của chị V., chiều 20.3, sau giờ tan học không thấy con trở về, gia đình đã chia nhau tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Đến sáng 21.3, gia đình tiếp tục tìm và trình báo Công an xã Mỹ Hiệp để hỗ trợ.

Trong lúc nóng lòng, người thân đã nhờ làm video đăng lên mạng xã hội kèm số điện thoại liên hệ nhằm tìm kiếm bé. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, kéo theo nhiều bình luận suy đoán theo hướng tiêu cực, thậm chí cho rằng bé bị bắt cóc, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, sự việc sau đó được xác định là bé T. đã sang nhà bạn chơi, do bị bạn giấu xe nên T. không thể về, phải ngủ lại qua đêm. Đến khoảng 16 giờ ngày 21.3, gia đình đã tìm được bé và đưa về an toàn.

Chị V. khẳng định không có chuyện con mình bỏ nhà đi hay bị bắt cóc. Gia đình cũng đã chủ động liên hệ cơ quan công an và người đăng video để cập nhật thông tin đính chính. Dù vậy, đến cuối tháng 3, đoạn clip tìm kiếm bé vẫn còn tồn tại trên mạng xã hội.

Từ vụ việc này, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng; chỉ nên sử dụng nguồn tin đã được kiểm chứng từ cơ quan chức năng hoặc báo chí chính thống. Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Tháp bác tin đồn bắt cóc trẻ em tại Sa Đéc

Công an tỉnh Đồng Tháp bác bỏ tin đồn bắt cóc trẻ em tại thành phố Sa Đéc (cũ); đồng thời xác định tài khoản đăng tải thông tin trên từ tài khoản ảo.

