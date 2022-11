Sự thay đổi của tuyển Pháp trước Tunisia

Bốn năm trước, Pháp cũng sớm vượt qua vòng bảng World Cup 2018 chỉ sau 2 trận (thắng Úc, Peru), và HLV Deschamps đã thay đổi đội hình đáng kể khi gặp Đan Mạch trong trận cuối cùng. Nhưng cần lưu ý: sớm lấy vé đi tiếp là chỗ tương đồng duy nhất giữa hai câu chuyện. Tại World Cup 2018, cả hai trận thắng đầu tiên của Pháp đều thiếu thuyết phục. Ông Deschamps thậm chí đã phải thực hiện những thay đổi lớn giữa hai trận đầu. Mặt khác, Pháp khi ấy vẫn phải bảo vệ ngôi đầu bảng dù đã yên tâm về suất đi tiếp. Kết quả là ngoài chuyện “xoay tua” đội hình thì đội bóng của ông Deschamps cũng lo thủ nhiều hơn công và trận Đan Mạch - Pháp khi ấy trở thành một trong vài trận đấu tẻ nhạt nhất của World Cup 2018 (cũng là trận duy nhất hòa không bàn thắng).

Bây giờ, Pháp không chỉ đi tiếp mà còn yên tâm với ngôi đầu bảng do hơn Úc rất xa về chỉ số phụ. Mặt khác, ngôi đầu bảng D chưa chắc có ý nghĩa gì, bởi chưa biết đội Argentina rất đáng gờm sẽ đứng ở đâu khi bảng C kết thúc. Tất cả cho thấy: thử nghiệm đội hình và chiến thuật là quan trọng hơn hẳn so với kết quả cụ thể. Mọi chuyện vốn đã rối tung khi Pháp bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi cao với hàng loạt trụ cột không thể thi đấu vì chấn thương. Những gì đã được thể hiện trong hai loạt trận vừa qua vốn dĩ chỉ là kế hoạch B. Và bây giờ, ông Deschamps lại phải nghiền ngẫm về các kế hoạch “B của B”.

Kylian Mbappe đang trở thành nhân vật quan trọng nhất, tỏa sáng với 3 bàn thắng trong 2 trận (tạm dẫn đầu giải vua phá lưới). Hẳn nhiên, Mbappe chỉ muốn tiếp tục ghi bàn, tức là đi ngược với nhu cầu nghỉ dưỡng sức. HLV Deschamps đã nói ông sẽ thay đổi đội hình, nhưng điều quan trọng là phải thay đổi thế nào để mọi người cùng vui. Phải chăng ông ngầm nói về việc Mbappe không muốn được nghỉ? Về chuyên môn, cũng có vấn đề quan trọng xoay quanh vị trí của Mbappe. Anh chơi xuất sắc, nhưng không có vai trò thủ lĩnh, cũng không phải là nguồn sáng tạo. Các đường chuyền hướng đến vị trí của Mbappe trong hai trận đầu là khá nhiều, nhưng “đầu ra” lại không tương xứng. Nếu vẫn để Mbappe thi đấu, thì đây cũng là dịp để ông Deschamps thử nghiệm phương án mới, về vai trò của ngôi sao này.





Vị trí thủ môn của Hugo Lloris không cần thay thế. Tuy nhiên, nếu muốn “mọi người cùng vui” như HLV Deschamps đã nói, thì thủ môn Steve Mandanda đang có cơ hội xuất hiện. Trung vệ Raphael Varane chỉ vừa trở lại sau chấn thương nên anh có thể nhường chỗ cho William Saliba, người chưa được thi đấu tại World Cup này. Ngược lại, nếu ông Deschamps muốn Varane tiếp tục khôi phục cảm giác thi đấu thì Dayot Upamecano sẽ nhường chỗ để tránh nguy cơ kiệt sức. Benjamin Pavard mất chỗ trong đội hình chính sau trận ra quân, nay cũng có thể xuất hiện trở lại. Marcus Thuram có thể đá chính, thay chỗ của lão tướng Olivier Giroud ở vị trí trung phong. Kingsley Coman có thể vào thay Ousmane Dembele.

Theo báo chí Pháp, HLV Deschamps sẽ thay khoảng 5 - 6 vị trí trong đội hình chính. Đây vốn dĩ đã là kỳ World Cup đầu tiên mà FIFA cho phép các đội thay đến 5 cầu thủ trong một trận đấu. Vậy, thay 6 cầu thủ đá chính so với trận trước, rồi sau đó lại thay tiếp 5 người trong trận thì cũng đã là quá nhiều. Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mateo Guendouzi cũng đều đang muốn ra sân nhân dịp Pháp cần xoay tua đội hình trước Tunisia.