Sữa Aptamil tại Anh bị thu hồi khẩn do phát hiện nhiễm độc tố

Danone, công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp, thông báo thu hồi lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và bán tại thị trường Anh. Trong thông cáo ngày 23.1, Danone cho biết đã tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil First Infant Formula đóng gói 800 g, có hạn sử dụng trước ngày 30.10.2026, The Independent đưa tin.

Công ty cho biết lô hàng nêu trên được bày bán ở Anh trong 2 tuần hồi tháng 7.2025.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) ngày 24.1, Danone đã thu hồi lô sữa Aptamil do phát hiện độc tố cereulide trong sản phẩm. Truyền thông Anh cho biết thành phần dầu ARA có trong sữa đã bị nhiễm cereulide.

Những sản phẩm sữa Aptamil ẢNH: APTACLUB

Cereulide là loại độc tố có thể gây nôn mửa. Chất này có khả năng chịu nhiệt cao nên khó bị mất đi trong quá trình xử lý hay chế biến. Việc hấp thụ loại vi khuẩn này có thể gây buồn nôn và đau bụng tức thời.

Giới chức Anh khuyến cáo khách hàng đã mua các sản phẩm nêu trên không nên cho trẻ sơ sinh sử dụng, mà nên gửi trả lại nơi mua hàng, dù có hóa đơn hay không. Trong trường hợp sản phẩm được bác sĩ kê đơn, khách hàng nên tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc chuyên gia y tế khác trước khi chuyển sang sử dụng sản phẩm khác.

Reuters ngày 23.1 đưa tin Danone thông tin thêm sẽ thu hồi một số lượng hạn chế các lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại một số thị trường nhất định. Một nguồn thạo tin cho biết thị trường bị ảnh hưởng chủ yếu ở châu Âu.

Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) cho biết các sản phẩm sữa bị ảnh hưởng của Danone được sản xuất tại Ireland và xuất khẩu sang một số thị trường trong và ngoài châu Âu. Danone thông báo cho FSAI rằng không có sản phẩm nào nghi nhiễm khuẩn nêu trên được phân phối ở Ireland.