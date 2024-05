Sữa bò vẫn an toàn trong dịch cúm gia cầm

Theo tờ The Straits Times, SFA cho biết đến nay chưa có chứng cứ cho thấy cúm gia cầm có thể lây sang người thông qua việc xử lý hoặc tiêu thụ thực phẩm nấu chín.



Một con bồ nông chết nghi vì H5N1, trên bờ biển Lima hồi năm 2022 AFP

Người phát ngôn SFA xác nhận Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vào tháng 3 phát hiện cúm gia cầm tại đàn bò ở ít nhất 9 tiểu bang, trong đó có New Mexico, Texas, Kansas và Michigan. PBS dẫn lời nhà sinh học tiến hóa Michael Worobey của Đại học Arizona cho hay H5N1 lây từ chim chóc, gia cầm sang bò sữa ở Mỹ từ giữa tháng 11.2023 đến giữa tháng 1.2024. Đến tháng 5, các nhà nghiên cứu Mỹ xác nhận ca lây vi rút H5N1 đầu tiên từ bò sang người trong báo cáo đăng trên chuyên san New England Journal of Medicine.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 18.5 dẫn thông báo trên website của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc về việc phát hiện những trường hợp điểu cầm trong môi trường hoang dã bị nhiễm H5N1. Cụ thể, 2 huyện của tỉnh Thanh Hải thuộc Trung Quốc ghi nhận 275 ca cúm gia cầm trong số loài mòng biển Pallas và những loài điểu cầm hoang dã khác. Sau khi bộ tiếp nhận thông tin, Phòng thí nghiệm Tham khảo Cúm gia cầm quốc gia đã xác nhận kết quả trên.

Bên cạnh Mỹ, Trung Quốc, Canada cũng phát hiện các trường cúm gia cầm ở động vật, lần này là các cá thể hải cẩu ở tỉnh bang Quebec, theo báo cáo đăng trên chuyên san Emerging Infectious Diseases. Sau khi giám định xác của 15 hải cẩu ở sông St. Lawrence, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Canada xác nhận số hải cẩu này mắc vi rút H5N1.