Sửa chữa QL1 đón tết

Thi công ngày đêm

Tuyến QL1, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên xuất hiện một số vị trí hư hỏng, sụt lún, nhiều "ổ gà", " ổ voi" sau thời gian mưa liên tục. Gần 1 tháng nay, Khu Quản lý đường bộ 3 cùng các đơn vị thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng một số vị trí mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Cào bóc mặt đường xuống cấp để làm lại mặt đường mới ĐỨC HUY

Cụ thể, tại vị trí Km1300, Km1345 và Km1348 trên QL1, đoạn qua xã Hòa Xuân Đông (TX.Đông Hòa, Phú Yên), liên danh nhà thầu Công ty CP INFRASON và Công ty CP Xây dựng giao thông Phú Yên đang tập trung nhiều thiết bị, máy móc tổ chức cào bóc, san gạt, vá sửa những đoạn đường hư hỏng. Đây là một trong những vị trí đang bị xuống cấp nặng, được các đơn vị ưu tiên thi công trước để đảm bảo an toàn, êm thuận cho phương tiện qua lại.

Ông Nguyễn Đức Duy, Giám đốc thi công Công ty CP INFRASOL, cho biết: "Nhà thầu nhận bàn giao mặt bằng trong điều kiện thời tiết thường xuyên có mưa nên việc tổ chức thi công bị ảnh hưởng khá nhiều. Những ngày trời mưa, chúng tôi tập trung cào bóc, san gạt, lu làn đường để đảm bảo điều kiện cho phương tiện đi lại an toàn hơn. Khi thời tiết nắng ráo, chúng tôi tập trung thi công cào bóc tái sinh và thảm bê tông nhựa hoàn trả mặt đường. Đây là đoạn đường có nền đất yếu, phức tạp nên ngoài việc cào bóc, xử lý móng, chúng tôi phải trải thêm 2 lớp bê tông nhựa dày để bảo đảm êm thuận. Nhà thầu huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ; tổ chức tăng ca, thi công xuyên đêm để bảo đảm hoàn thành sửa chữa trước Tết Nguyên đán 2024".

Ông Nghiêm Đình Nghị, đơn vị giám sát thi công, Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiến Việt, chia sẻ: "Thời điểm cuối năm, lưu lượng phương tiện qua lại trên tuyến QL1 rất lớn. Trong điều kiện mặt đường đang khai thác, chúng tôi chỉ có thể thi công 1/2 mặt đường, sau đó hoàn trả rồi mới tiến hành thi công nửa còn lại nên tiến độ khá chậm. Thêm vào đó, nhà thầu tư vấn giám sát phối hợp các đơn vị thi công triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông bằng rào chắn, cảnh báo 2 đầu và người điều tiết giao thông để đảm bảo thi công an toàn, hiệu quả".

Trước đó, Khu Quản lý đường bộ 3 cũng vừa hoàn thành công trình điều chỉnh phương án tổ chức nút giao thông bằng đèn tín hiệu tại Km1301+900 - Km1302+150 (TT.Chí Thạnh, H.Tuy An). Công trình này góp phần cải tạo phạm vi nút giao, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông này.

Đảm bảo an toàn trên tuyến

Theo Khu Quản lý đường bộ 3, tháng 6.2023, Cục Quản lý đường bộ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo trì năm 2023. Phú Yên có 12 công trình; trong đó, Khu Quản lý đường bộ 3 được giao 4 công trình. Đến nay, 1 công trình đã hoàn thành. Đơn vị đang tập trung triển khai 3 hạng mục sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, thảm bê tông nhựa bảo trì mặt đường; sửa chữa hệ thống thoát nước, tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên một số đoạn QL1 qua H.Tuy An, TP.Tuy Hòa và TX.Đông Hòa.

Vừa thi công vừa đảm bảo phương tiện lưu thông qua lại ĐỨC HUY

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 3, cho biết thêm: "Từ đầu năm 2023, Khu Quản lý đường bộ 3 được giao làm chủ đầu tư 17 công trình sửa chữa định kỳ tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 14 công trình; 3 công trình đang tiếp tục triển khai thi công. Trong điều kiện nguồn kinh phí hạn chế, chúng tôi ưu tiên tổ chức thi công tại các vị trí hư hỏng nặng hơn để bảo đảm êm thuận cho người dân đi lại. Với những công trình đang triển khai, Khu Quản lý đường bộ 3 chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công ngày đêm để bảo đảm hoàn trả mặt bằng cho người dân đi lại trước 20 tháng Chạp. Với những vị trí còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục thi công sau thời gian nghỉ tết. Hy vọng sau đợt xử lý này, tuyến QL1 qua tỉnh Phú Yên cơ bản sẽ bảo đảm êm thuận, an toàn".

Ngoài các công trình do Khu Quản lý đường bộ 3 làm chủ đầu tư, Cục Quản lý đường bộ cũng bổ sung thêm 8 công trình sửa chữa định kỳ trên tuyến QL1 qua Phú Yên, do Ban Quản lý dự án 5 và Ban Quản lý dự án 8 (thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Các công trình này tập trung sửa chữa những đoạn hư hỏng nền, mặt đường, thảm bê tông nhựa bảo trì mặt đường, sửa chữa hệ thống thoát nước mưa, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên tuyến QL1, đoạn qua TX.Sông Cầu và H.Tuy An. Hiện các chủ đầu tư đang gấp rút thực hiện lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai thi công các công trình nhằm khắc phục những đoạn hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo êm thuận, an toàn trên tuyến đường QL1.