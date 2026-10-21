Sửa điểm, lộ đề thi, dùng AI gian lận sẽ bị xử lý nghiêm

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20.10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo.

Gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là một sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục bị can bị khởi tố ẢNH: LONG QUYỀN

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh ở một số nơi, việc dạy học, kiểm tra, đánh giá và tổ chức thi chưa phản ánh đúng thực chất chất lượng dạy và học; tình trạng gian lận, vi phạm quy chế thi, vi phạm liêm chính trong học tập và nghiên cứu khoa học vẫn còn xảy ra.

Theo Chính phủ, những sai phạm này làm sai lệch kết quả đánh giá, ảnh hưởng đến công bằng trong giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, uy tín của ngành và niềm tin xã hội. Vì vậy, công tác phòng, chống gian lận phải chuyển từ tập trung phát hiện, xử lý sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Không có vùng cấm với hành vi bao che sửa điểm, lộ lọt đề thi

Thủ tướng yêu cầu rà soát tổng thể, hoàn thiện quy định, quy chế và quy trình tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá; tăng cường ứng dụng công nghệ, biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi học thay, thi hộ, đạo văn, sửa điểm, làm lộ, lọt đề thi, sử dụng công nghệ cao để gian lận. Những hành vi bao che, tiếp tay hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động đến kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi cũng phải bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bộ GD-ĐT được giao rà soát toàn diện các quy định về thi và kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa; kịp thời sửa đổi, bổ sung để nhận diện, ngăn chặn các phương thức gian lận mới, nhất là hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị công nghệ cao. Việc hoàn thành nhiệm vụ này được yêu cầu trước ngày 15.12.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT phải rà soát, hướng dẫn sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại và các giải pháp kỹ thuật tại những khu vực, khâu có nguy cơ cao, trước hết ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 31.12.

Chỉ thị cũng yêu cầu đổi mới việc giao chỉ tiêu xếp loại, đánh giá thi đua, khen thưởng trong các cơ sở giáo dục, không tạo áp lực thành tích. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi không được sử dụng riêng lẻ làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30.11.2026.

Xây dựng lộ trình triển khai thi trên máy tính

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình cụ thể, hướng dẫn từng bước triển khai kiểm tra, đánh giá và thi trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện, bảo đảm công bằng, hiệu quả. Bộ GD-ĐT cũng được giao hướng dẫn các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng, khai thác và sử dụng ngân hàng câu hỏi phục vụ kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, bảo đảm khách quan, phân hóa và phản ánh thực chất kết quả học tập của người học.

Việc kiểm soát chất lượng đề thi, kiểm tra, đánh giá và bảo mật phải được tăng cường, hoàn thành trước ngày 31.12.2026. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, đối sánh kết quả học tập, thi cử để kịp thời phát hiện, cảnh báo dấu hiệu bất thường và nguy cơ gian lận.

Để bảo đảm an ninh, an toàn các kỳ thi, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT và các cơ quan liên quan rà soát quy định, chế tài xử lý hành vi gian lận; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật khi cần thiết.

Lực lượng công an sẽ tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý hành vi có dấu hiệu tội phạm như tổ chức gian lận thi cử, làm giả tài liệu, mua bán đề thi, đưa hoặc nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái phép vào kết quả thi. Các cơ quan chức năng cũng phối hợp ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để gian lận, xâm nhập, chiếm đoạt, sửa đổi dữ liệu trái phép hoặc làm lộ thông tin đề thi.