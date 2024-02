Sửa đổi, bổ sung luật Bảo hiểm y tế: Đề xuất 5 nhóm chính sách

Theo tờ trình đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế (BHYT) do Bộ Y tế trình Chính phủ, 5 nhóm chính sách bao gồm: điều chỉnh đối tượng tham gia BHYT đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan; điều chỉnh phạm vi quyền lợi BHYT phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ BHYT và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn; điều chỉnh các quy định BHYT có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và KCB BHYT; nâng cao hiệu quả quản lý trong giám định và thực hiện hợp đồng KCB BHYT; phân bổ sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.



Bộ Y tế đề xuất một số quy định mới thuận lợi hơn cho người tham gia BHYT ĐINH HUY

Chi trả khi khám BHYT trái tuyến

Một trong các nội dung điều chỉnh phạm vi quyền lợi khi KCB BHYT, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về phạm vi được hưởng, mức hưởng và điều chỉnh tỷ lệ chi trả BHYT đối với một số trường hợp không đúng cấp chuyên môn kỹ thuật KCB.

Cụ thể, trong trường hợp người dân KCB trái tuyến cấp cơ bản (bệnh viện tỉnh hạng 2 và hạng 1 là các bệnh viện không được phân loại tuyến cuối), Bộ Y tế đề xuất 2 phương án.

Phương án 1: Người tham gia BHYT sẽ được chi trả 60% chi phí nội trú và 40% chi phí ngoại trú (trừ các cơ sở thuộc huyện là 100% nội và ngoại trú).

Phương án 2: Giữ nguyên theo quy định hiện hành, hưởng 100% chi phí điều trị nội trú và không thanh toán chi phí KCB ngoại trú.

Trường hợp được tự "vượt tuyến" điều trị

Bộ Y tế đề xuất một số trường hợp vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT, không phải theo trình tự, thủ tục KCB BHYT phân cấp chuyên môn kỹ thuật.

Theo đề xuất, người bệnh được tự đến KCB tại cơ sở KCB thuộc cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn trong phạm vi địa phương hoặc địa phương giáp ranh trong trường hợp cơ sở đăng ký KCB ban đầu, cơ sở KCB cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn liền kề với cơ sở mà người bệnh đăng ký KCB ban đầu không có đủ năng lực, phạm vi hoạt động chuyên môn đối với một số dịch vụ kỹ thuật, một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế, được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí với mức hưởng theo quy định.

Đề xuất không chi trả cho vật tư y tế thay thế

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất danh mục điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt (trừ trường hợp người dưới 18 tuổi) sẽ được quỹ BHYT chi trả. Không chi trả cho việc sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm: mắt giả, răng giả, kính mắt, phương tiện trợ giúp vận động trong KCB và phục hồi chức năng. Như vậy, người tham gia BHYT chỉ được chi trả vật tư y tế là chân tay giả, máy trợ thính.

Bộ Y tế cũng giữ nguyên các trường hợp quỹ BHYT không chi trả bao gồm: điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng; khám sức khỏe; xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị; sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ; sử dụng dịch vụ thẩm mỹ; KCB nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác; tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học…