Sửa đổi quy chế tuyển sinh ĐH: Năm 2027 điểm cộng tối đa là 0,5

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế tuyển sinh, đào tạo ĐH và sau ĐH. Phần lớn nội dung thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11.11, một số nội dung có hiệu lực từ 1.1.2027.



Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Giãn lộ trình giảm phương thức xét tuyển

Về số lượng phương thức tuyển sinh, Thông tư 95 đã đưa ra lộ trình chuyển tiếp linh hoạt hơn cho các trường ĐH. Mỗi cơ sở đào tạo vẫn được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển). Tuy nhiên, đối với mỗi chương trình, hình thức đào tạo, các trường được sử dụng tối đa 3 phương thức áp dụng từ năm 2027 và giảm xuống tối đa 2 phương thức từ năm 2028.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT cũng điều chỉnh câu chữ từng gây nhiều tranh luận trong dự thảo về việc mọi phương thức phải "bảo đảm cơ hội cho tất cả các thí sinh tham gia xét tuyển" (ở thông tư Bộ GD-ĐT thay thế cụm từ này bằng cụm từ "bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển").

Theo quy định chính thức, mỗi phương thức tuyển sinh được gắn với một mã số (gồm 11 mã số, phân tách rõ kỳ thi tuyển sinh chung của các trường là mã 401, kỳ thi của một trường là mã 402, kỳ thi độc lập là mã 403 và phương thức kết hợp là mã 600). Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần (tổng trọng số luôn bằng 1 đối với phương thức kết hợp), công khai tiêu chí đánh giá, cách tính điểm bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và "bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển (trừ đối tượng xét tuyển thẳng)".

Xóa sổ điểm cộng từ năm 2028

Đối với quy định về điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích cho các chứng chỉ quốc tế, ngoại ngữ...), Bộ GD-ĐT thiết lập lộ trình siết chặt trong 2 năm tới. Các cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được phép quyết định tiếp tục áp dụng cho năm tuyển sinh 2027, nhưng tổng điểm cộng không được vượt quá 0,5 điểm theo thang điểm 30 (giảm mạnh so với mức trần 10% tương đương 3 điểm trước đây) và phải giải trình rõ về việc sử dụng điểm cộng.

Từ năm tuyển sinh 2028 trở đi, các cơ sở đào tạo hoàn toàn không được sử dụng điểm cộng và bỏ quy định về ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh ĐH. Đồng thời, khi có nhiều thí sinh bằng điểm xét ở cuối danh sách, các trường sẽ xét ưu tiên ngay theo thứ tự nguyện vọng cao hơn của thí sinh chứ không còn xét tiêu chí thí sinh có điểm cộng thấp hơn.

Chốt sàn nguồn tuyển 15 điểm, mở rộng cửa cho học sinh trung học nghề

Về nguồn xét tuyển vào trình độ ĐH (không áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước), thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Thông tư cũng chính thức bổ sung đối tượng dự tuyển là người tốt nghiệp trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận tương đương có cùng nhóm ngành dự tuyển. Thí sinh tốt nghiệp trung học nghề muốn xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, pháp luật và sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề phải đạt đồng thời học lực 3 năm xếp loại giỏi trở lên, đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và đạt ngưỡng đầu vào do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định hằng năm. Với các ngành đào tạo còn lại, người tốt nghiệp trung học nghề cần có học lực 3 năm đạt từ loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng đầu vào của cơ sở đào tạo.

Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, pháp luật và lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề khi xét tuyển bằng các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đạt ngưỡng đầu vào do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định hằng năm và có học lực cả năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên (hoặc từ loại khá trở lên đối với các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng). Quy định mới đã bỏ các điều kiện ràng buộc kèm theo về tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT (từ 16,5 đến 20 điểm) hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 đến 8,5 điểm.

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