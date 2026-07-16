Sửa luật để chấm dứt cảnh người dân chờ bồi thường thiệt hại quá lâu

Người dân cần sớm nhận được sự công bằng và lời xin lỗi

Ngày 16.7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Hoàng Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho biết đây là một dự luật rất đặc biệt vì không chỉ điều chỉnh trách nhiệm của cơ quan Nhà nước mà còn phản ánh cách Nhà nước ứng xử khi chính hoạt động công vụ gây thiệt hại cho người dân. Theo ông, đây là thước đo của một nền hành chính biết nhận trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm.

Ông Võ Hoàng Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Ông Ngân đánh giá dự thảo luật lần này đi đúng hướng, với nhiều nội dung bám sát thực tiễn như mở rộng phạm vi bồi thường, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số và điều chỉnh việc tổ chức thực hiện phù hợp với mô hình chính quyền địa phương sau sắp xếp.

"Điều mà chúng ta cần trao đổi là sau khi luật được thông qua thì người dân sẽ được gì và bộ máy Nhà nước sẽ thay đổi như thế nào", ông Võ Hoàng Ngân nhấn mạnh.

Theo ông Ngân, trên thực tế có nhiều trường hợp người dân đã được xác định là bị thiệt hại nhưng vẫn phải trải qua nhiều thủ tục, mất rất nhiều thời gian mới được bồi thường.

"Có khi đến lúc nhận được tiền bồi thường thì điều người dân cần không còn là tiền nữa mà là sự công bằng và một lời xin lỗi đúng lúc. Cho nên nếu sửa luật mà vẫn để người dân phải chờ đợi quá lâu thì mục tiêu của luật cũng chưa thật sự trọn vẹn", ông Ngân nói.

Sửa luật để người dân không phải mòn mỏi chờ đợi bồi thường ẢNH: NGÂN NGA

Ông cho rằng dù dự thảo luật hướng đến cắt giảm thủ tục, tăng cường giải quyết trên môi trường điện tử nhưng điều người dân mong muốn nhất vẫn là hồ sơ đơn giản hơn, thời gian giải quyết ngắn hơn, không phải đi lại nhiều lần và không phải chứng minh những thông tin mà cơ quan Nhà nước đã có.

Đề cập trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, ông Ngân bày tỏ: "Tôi rất đồng tình với chủ trương bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhưng bảo vệ không có nghĩa là buông lỏng trách nhiệm".

Theo ông, luật cần quy định rõ người làm đúng phải được bảo vệ, còn người làm sai vẫn phải chịu trách nhiệm. Có như vậy mới vừa khuyến khích đổi mới, vừa giữ được kỷ cương của nền công vụ.

Đề nghị mở rộng đối tượng người thi hành công vụ

Góp ý dự thảo luật, ông Sỹ Hồng Nam, Phó chánh văn phòng TAND TP.HCM, đề nghị mở rộng khái niệm người thi hành công vụ đối với một số đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

Theo ông Nam, thực tế có những đơn vị như Văn phòng đăng ký đất đai được giao thực hiện các nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận, cập nhật biến động đất đai... nên cần bổ sung các chủ thể này vào diện người thi hành công vụ.

Ông Sỹ Hồng Nam, Phó chánh văn phòng TAND TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Đối với điều 17 dự thảo luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý Nhà nước, ông Nam cho rằng việc liệt kê 14 nhóm hoạt động sẽ khó bao quát hết các trường hợp phát sinh trên thực tế, nhất là những hoạt động mới. Vì vậy, ban soạn thảo cần nghiên cứu, xem xét lại quy định này.

Ngoài ra, ông Nam cũng đề nghị xem xét điều 46 của dự thảo về thương lượng bồi thường theo hướng kéo dài thời hạn thương lượng. Theo ông, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp nên cả người yêu cầu bồi thường và cơ quan giải quyết bồi thường cần thêm thời gian để cân nhắc. Bản chất của thương lượng là hòa giải nên quy định cũng cần có tính mở.

Người dân được yêu cầu giám định thiệt hại

Liên quan quyền của người yêu cầu bồi thường, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM, cho biết điểm c khoản 1 điều 13 dự thảo đã bổ sung quy định người yêu cầu bồi thường có quyền "đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc giám định thiệt hại để làm cơ sở xác định mức bồi thường theo quy định của pháp luật".

Theo ông Tuấn, đây là quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết bồi thường. Tuy nhiên, nội dung này vẫn chưa đủ cụ thể, có thể dẫn đến tình trạng số lượng yêu cầu giám định tăng mạnh, gây áp lực cho cả cơ quan giải quyết bồi thường và cơ quan giám định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Ông cũng dẫn khoản 2 điều 25 dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trong đó chỉ quy định 2 trường hợp được tiến hành giám định thiệt hại.

Trường hợp thứ nhất là khi người yêu cầu bồi thường và cơ quan giải quyết bồi thường không thống nhất về mức độ hư hỏng, tính chất, tiêu chuẩn kỹ thuật của tài sản hoặc phần thiệt hại phát sinh do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.

Trường hợp thứ hai là chưa có kết quả giám định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về mức độ tổn hại sức khỏe để làm căn cứ xác định thiệt hại về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm.

Từ đó, ông Tuấn đề nghị cần sửa đổi quy định theo hướng rõ ràng hơn để tránh nhiều cách hiểu khác nhau.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý điều 45 dự thảo luật đã bổ sung quy định: "Sử dụng kết quả giám định thiệt hại của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do người yêu cầu bồi thường cung cấp...".

Theo lãnh đạo Viện KSND TP.HCM, cần bổ sung nội dung này để thể hiện đầy đủ quyền của người yêu cầu bồi thường. Vì vậy, ông đề nghị sửa đổi theo hướng: "Đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc giám định thiệt hại để làm cơ sở xác định mức bồi thường trong các trường hợp pháp luật quy định; tự mình yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định thiệt hại theo quy định của pháp luật".