Sữa tươi A2 - Dưỡng chất quý cho trẻ hay hiệu ứng truyền thông?

Vì đâu mà đạm A2 được giới dinh dưỡng "săn đón"?

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, sữa tươi A2 đã tạo nên cơn sốt toàn cầu. Bắt đầu từ những thị trường phát triển như Úc và Mỹ, xu hướng này phần nào lan rộng và được nhiều gia đình đón nhận. Vậy điều gì đã giúp đạm A2 trở thành "điểm sáng" khác biệt trong bức tranh dinh dưỡng hiện đại?

Nhiều nghiên cứu cho thấy đạm A2 chính là dạng beta-casein nguyên thủy, vốn đã hiện diện trong sữa của giống bò nguyên thủy khoảng 10.000 năm trước. Giá trị nổi bật của sữa tươi A2 nằm ở sự khan hiếm khi chỉ những con bò mang gen thuần chủng A2/A2 mới có thể tạo ra nguồn sữa chứa 100% đạm A2. Tuy nhiên, trong thực tế, tỷ lệ bò sở hữu bộ gen này rất thấp, trung bình chỉ khoảng 1 trên 10 con. Để hình thành và duy trì một đàn bò A2 thuần chủng, cần đến một quá trình sàng lọc, lai tạo và chọn lọc di truyền liên tục qua nhiều thế hệ, kéo dài nhiều năm. Hơn thế, để bảo toàn sự "tinh khiết" của nguồn sữa, toàn bộ chuỗi sản xuất - từ khâu chọn giống, chăn nuôi, vắt sữa cho đến chế biến - đều phải được giám sát nghiêm ngặt. Từng cá thể bò trong đàn được xét nghiệm ADN sát sao, đảm bảo không có sự pha tạp. Chính những yêu cầu khắt khe này khiến việc sản xuất sữa tươi A2 đòi hỏi khoản đầu tư lớn về công nghệ, quy trình quản lý và chi phí vận hành.

Chỉ 1 trên 10 con bò sở hữu nguồn gen A2 quý hiếm

Vì thế, sữa tươi A2 được xếp vào nhóm sản phẩm cao cấp, với mức giá thường cao hơn so với sữa thông thường. Theo báo cáo chuyên sâu của Fortune Business Insights, thị trường sữa tươi A2 toàn cầu sau khi đạt 2,24 tỉ USD năm 2023 và tăng trưởng lên 2,48 tỉ USD vào năm 2024, được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ để cán mốc ngoạn mục 5,91 tỉ USD vào năm 2032. Điều này cho thấy đây không chỉ là trào lưu ngắn hạn mà đã trở thành xu hướng dinh dưỡng bền vững, được cộng đồng quốc tế công nhận. Nhờ sở hữu cấu trúc chuỗi peptide gần với cấu trúc β-casein trong sữa mẹ và không dễ dàng bị chuyển hóa thành hoạt chất gây kích ứng đường tiêu hóa, sữa tươi A2 được đánh giá là dễ hấp thu và nhẹ nhàng hơn, đặc biệt phù hợp cho trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang trong giai đoạn làm quen với sữa tươi.

Dễ hay khó để tìm sữa tươi A2 chất lượng tại Việt Nam?

Ở Việt Nam, sự nhận thức về lợi ích của sữa tươi A2 đang ngày càng lan rộng, khiến nhiều phụ huynh tìm đến các sản phẩm nhập khẩu với mong muốn mang đến bước khởi đầu thuận lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ khi chuyển từ sữa bột sang sữa tươi. Thế nhưng, các sản phẩm nhập khẩu thường gặp trở ngại ở khâu vận chuyển đường dài, điều kiện bảo quản và hạn sử dụng ngắn, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến độ tươi ngon cũng như chất lượng sữa. Song song đó, thực trạng sữa giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường khiến người tiêu dùng thêm hoang mang.

Chị Bảo Trân (36 tuổi, TP.HCM) trăn trở: "Mình nghe các mẹ khen sữa tươi A2 tốt nên cũng tìm mua thử mà thấy phần lớn là hàng nhập khẩu xách tay thôi. Mấy chỗ mình hỏi mua thì người ta cũng nói hàng này cũng cận date, vì nhập về lâu, nên nghe tới đó sao mình dám mua cho con mình uống".

Vinamilk đã đầu tư phát triển Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Green Farm A2, nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận nguồn dinh dưỡng chuẩn quốc tế, đồng thời an tâm về nguồn gốc và độ tươi ngon của sản phẩm.

Vinamilk đã trực tiếp nhập khẩu đàn bò mang gen A2/A2 thuần chủng từ các trang trại bò sữa danh tiếng thế giới như Mỹ và châu Úc. Để đảm bảo sự thuần khiết cho nguồn sữa, một quy trình xét nghiệm ADN hiện đại, thông qua việc kiểm nghiệm tại BVAQ Việt Nam, được áp dụng cho từng bạn bò. Chỉ những cá thể đạt chuẩn gen A2/A2 mới được giữ lại trong một khu vực chăn nuôi riêng biệt, tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe.

Các chú bò được nhập từ những trang trại danh tiếng tại Mỹ và châu Âu

Để cam kết cho chất lượng vượt trội và tính minh bạch, mẫu sữa thành phẩm được gửi đến kiểm nghiệm tại BVAQ Việt Nam, đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm uy tín để thẩm định độc lập. Nhằm đảm bảo sản phẩm chỉ chứa duy nhất đạm A2 và đều được Vinamilk công bố minh bạch đến người tiêu dùng.

Có thể thấy, đạm A2 không chỉ "quý" vì hiếm về mặt di truyền, mà còn vì quy trình sản xuất đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc và kiểm soát chặt chẽ. Sự vào cuộc của một doanh nghiệp lớn và tâm huyết như Vinamilk đã góp phần giải quyết được bài toán về nguồn cung, giúp trẻ em Việt Nam tiếp cận nguồn sữa tươi có chứa đạm A2 thuần túy, chất lượng quốc tế một cách thường xuyên và bền vững. Việc này không chỉ giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu mà còn góp phần mở ra hướng đi mới trong việc đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em Việt. Chọn một sản phẩm dinh dưỡng cao cấp như sữa tươi A2 chính là một sự đầu tư xứng đáng cho nền tảng sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe hệ tiêu hóa - một trong những nền tảng của sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm tháng đầu đời.