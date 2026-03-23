Sửa xong bãi phóng Baikonour, Nga lại phóng tàu vũ trụ
Sửa xong bãi phóng Baikonour, Nga lại phóng tàu vũ trụ

La Vi
La Vi
23/03/2026 11:00 GMT+7

Nga đã phóng một tên lửa đẩy Soyuz từ bệ phóng đã được sửa chữa tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào ngày 22.3, khôi phục khả năng bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) lần đầu tiên kể từ khi bệ phóng bị hư hại năm ngoái.

Vào lúc 12 giờ trưa GMT, tên lửa Soyuz-2.1a mang theo tàu vũ trụ chở hàng Progress MS-33 đã cất cánh và được đưa vào quỹ đạo, cơ quan vũ trụ Nga cho biết. "Chuyến bay diễn ra bình thường", một nhà bình luận của Roscosmos phát biểu như vậy trong lúc truyền hình trực tiếp.

Tàu vũ trụ dự kiến sẽ cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế vào ngày 24 tháng 3.

Bệ phóng đã ngừng hoạt động kể từ khi bị hư hại nặng vào tháng 11.2025, sau cuộc phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-28 chở hai phi hành gia Nga và một phi hành gia NASA. Không ai bị thương và phi hành đoàn đã đến trạm vũ trụ an toàn, nhưng sự cố này đã khiến Nga mất đi phương tiện duy nhất để đưa phi hành đoàn hoặc hàng hóa trở lại ISS trong nhiều tháng.

Nga khôi phục sử dụng sân bay vũ trụ sau tai nạn - Ảnh 1.

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a mang theo tàu vũ trụ chở hàng Progress MS-33 phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế từ bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Baikonur, Kazakhstan hôm 22.3

ẢNH: REUTERS

Mặc dù Nga có các sân bay vũ trụ khác trên lãnh thổ của mình và Baikonur có các bãi phóng khác, nhưng bệ phóng bị hư hại là vị trí duy nhất có khả năng tiếp nhận tên lửa Soyuz mang theo các khoang phi hành đoàn và tàu vận chuyển hàng hóa Progress đến ISS

Sân bay vũ trụ Baikonur nằm ở Kazakhstan, nhưng cho Nga thuê theo hợp đồng kéo dài ít nhất đến năm 2050.

Không gian vũ trụ hiện nằm trong số vài lĩnh vực hiếm hoi đến nay tiếp tục chứng kiến sự hợp tác Mỹ - Nga. Theo hợp đồng năm 2020, NASA trả cho Roscosmos khoảng 90 triệu USD cho một chỗ ngồi trên tàu vũ trụ Soyuz.

