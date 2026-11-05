Sức ảnh hưởng của Son Ye Jin đến sự nghiệp ông xã Hyun Bin

Vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin vừa trở thành tâm điểm truyền thông khi cùng xuất hiện tại lễ in dấu tay dành cho các nghệ sĩ đoạt giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh. Trong sự kiện, cả hai nhận được câu hỏi về việc có thoải mái khi bạn đời thực hiện những cảnh quay tình cảm với diễn viên khác hay không.

Hyun Bin chia sẻ rằng việc kết hôn và trở thành cha khiến anh có nhiều thay đổi, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm đối với gia đình Ảnh: Chụp màn hình phim Hạ cánh nơi anh

Hyun Bin ưu tiên cảm xúc của vợ

Ban đầu, Son Ye Jin đưa ra câu trả lời khá chung chung: "Nếu có người mời chúng tôi tham gia một vai diễn, tất nhiên chúng tôi sẽ rất biết ơn". Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi cụ thể về trường hợp Hyun Bin đóng cảnh thân mật với một nữ diễn viên khác, cô mỉm cười đáp: "Nếu vậy thì tôi sẽ phải suy nghĩ thêm một chút". Đáng chú ý, Hyun Bin lập tức đưa ra câu trả lời khiến những người có mặt thích thú: "Nếu vợ tôi không đồng ý cho quay những cảnh đó, có lẽ tôi cũng không còn lựa chọn nào khác".

Phát biểu của Hyun Bin nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên sẵn sàng từ chối những cảnh quay thân mật nếu bà xã cảm thấy không thoải mái. Thay vì khẳng định cảnh tình cảm chỉ là một phần công việc diễn xuất, tài tử Hạ cánh nơi anh lựa chọn cách trả lời thể hiện sự tôn trọng dành cho cảm xúc của vợ.

Không ít người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước phản ứng của nam diễn viên sinh năm 1982. Một số bình luận hài hước cho rằng Hyun Bin quá "sợ vợ" nên không dám đóng cảnh tình cảm với những nữ diễn viên khác. Dù chỉ là câu trả lời trước một tình huống giả định, phát biểu của Hyun Bin vẫn được nhiều khán giả xem là minh chứng cho cách anh quan tâm và ưu tiên cảm xúc của Son Ye Jin trong cuộc sống hôn nhân.

Hyun Bin và Son Ye Jin lần đầu hợp tác trong bộ phim Cuộc đàm phán sinh tử (2018). Những ấn tượng tốt đẹp trong lần gặp gỡ đầu tiên đã tạo tiền đề cho mối quan hệ sau này. Thời điểm đó, Son Ye Jin công khai dành lời khen cho ngoại hình của Hyun Bin: "Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi và nhiều phụ nữ khác phải ghen tị". Về phía Hyun Bin, nam diễn viên thừa nhận từng bất ngờ trước tính cách thân thiện, dễ gần của Son Ye Jin. Anh cũng tiết lộ một trong những lý do nhận lời tham gia Cuộc đàm phán sinh tử là vì biết cô góp mặt trong dự án.

Tuy nhiên, Hyun Bin khẳng định cả hai chưa nảy sinh tình cảm trong lần hợp tác đầu tiên. Mối quan hệ yêu đương thực sự bắt đầu khi họ cùng đóng Hạ cánh nơi anh vào năm 2019. "Thời điểm chính xác bắt đầu mối quan hệ khá khó xác định. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều trong quá trình quay phim. Sau khi phim kết thúc, cả hai tiếp tục gặp nhau tại các sự kiện quảng bá và cùng thực hiện quảng cáo. Mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách tự nhiên", nam diễn viên chia sẻ.