Sức bật doanh nghiệp Việt: Từ ốc vít đến ô tô

Ai bảo doanh nghiệp Việt không làm được ốc vít?

Vui vẻ nhắc lại câu chuyện các tập đoàn FDI từng than phiền “doanh nghiệp Việt Nam không sản xuất được ốc vít”, ông Nguyễn Tiến Thưởng, Tổng giám đốc Công ty CP Ốc vít Brother Việt Nam, khẳng định: “Đó là chuyện đã rất xa xôi”.

Công ty CP Ốc vít Brother Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu khó tính trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI ẢNH: ĐAN THANH

Thành lập từ năm 2012, Công ty CP Ốc vít Brother Việt Nam (trụ sở tại Bắc Ninh) hiện là nhà cung ứng bu lông, ốc vít, đai ốc… cho các hãng xe như Toyota, Honda, Yamaha, Piaggio, VinFast…; các hãng sản xuất đồ gia dụng như Elmich, Sunhouse.

Ốc vít Brother được sử dụng cho các vị trí “khó tính”, đòi hỏi đáp ứng yếu tố khắc nghiệt của môi trường như nắp bình xăng xe máy, ghế ô tô chứ không đơn giản là ốc vít gắn biển số xe. Sản phẩm phải đảm bảo 3 yếu tố: kiểm soát vật liệu đồng đều, kiểm soát cơ lý tính đảm bảo chất lượng đồng đều và giao hàng đúng hẹn. Ông Trường tự tin hiện nay “không ngại cạnh tranh với bất kỳ nhà cung cấp linh kiện nào trên thị trường”.

Từ một xưởng sản xuất nhỏ bé, sau gần 14 năm, Brother Việt Nam đang mở rộng xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip), nâng năng lực sản xuất lên 12.000 tấn/năm, với mục tiêu tham vọng sẽ thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng linh kiện trong ngành công nghiệp ô tô, sau đó là hướng đến ngành hàng không.

Câu chuyện “lớn dần” của Brother cũng là hình ảnh của hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, có khát vọng, biết ứng dụng công nghệ và tận dụng tốt các cơ hội. Đó cũng là những doanh nghiệp đã “sống sót” qua nhiều thăng trầm từ đại dịch Covid-19, khó khăn trong thủ tục, môi trường kinh doanh, áp lực giá nhiên vật liệu, lãi suất…

Tính chung cả năm 2025, có hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng trên 30% và tổng số vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỉ đồng, tăng trên 71% so với năm 2024; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 1,1 triệu. Đây “cột mốc lịch sử” khi lần đầu tiên số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam vượt mốc 1 triệu.

Với ông Nguyễn Tiến Thưởng và hàng trăm nghìn doanh nghiệp khác, những chính sách hỗ trợ thông qua các nghị quyết 68, 198… thực sự thổi bùng lên hy vọng. “Giai đoạn hiện tại chính là giai đoạn của hy vọng”, ông Thưởng nói.

Các địa phương, hiệp hội, ngành hàng đã và đang triển khai khá nhiều hoạt động phổ biến tới doanh nghiệp về những chính sách hỗ trợ, ví dụ như trong ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tiếp cận tín dụng ưu đãi…

Từ lắp ráp gia công đến các “ông lớn” sản xuất

Từ gia công, lắp ráp đơn thuần đến tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, cung ứng với giá trị cao hơn, nhiều tập đoàn VN đã lớn mạnh, làm chủ công nghệ, thành những cái tên ghi dấu không chỉ tầm khu vực mà thế giới như VinGroup, Vinamilk, Hòa Phát, Trường Hải, FPT, TH… Doanh nghiệp Việt đủ sức và đã đảm nhiệm nhiều công trình, dự án quy mô vài tỉ đến vài chục tỉ USD, có kỹ thuật phức tạp, khoa học công nghệ hiện đại với thời gian ngắn và chi phí giảm hơn.

Lần đầu tiên Việt Nam vượt mốc 1 triệu doanh nghiệp ẢNH: T.N

Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, nhận định “thời kỳ của tăng trưởng dễ dàng nhờ xuất khẩu đã và đang nhanh chóng khép lại”. Việt Nam sẽ phải định hình hành trình riêng của mình và tránh được những “hố bẫy” đã tạo ra cho các nền kinh tế thu nhập trung bình khác, đặc biệt phải tạo động lực mới từ nội tại.

Chung cách nhìn nhận này, theo TS Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, Việt Nam không thể tiếp tục phát triển nếu chỉ dựa vào các nhà đầu tư nước ngoài. Vươn lên bằng nội lực, bằng chính ngành công nghiệp nội địa với các sản phẩm do doanh nghiệp trong nước làm ra, với linh kiện, phụ kiện nội địa… sẽ tạo nên sức bật nội tại mới.

Với sự quan tâm đặc biệt từ hàng loạt nghị quyết của Bộ Chính trị, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn trong lịch sử để củng cố năng lực sản xuất, khẳng định năng lực và từ đó hình thành nên ngành công nghiệp Việt Nam đủ sức cạnh tranh khu vực và thế giới.

Ngành ô tô được xem là “thước đo” về năng lực nội địa. Từ 20 năm trước, cam kết nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đã được đặt ra với các doanh nghiệp FDI khi đầu tư nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam như Toyota, Honda, Mitsubishi… đều không đạt như kỳ vọng.

Song quyết tâm sống còn đầu tư vào lĩnh vực ô tô, từ xe xăng và nay là xe điện của VinGroup, với thương hiệu VinFast, đang định vị lại ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam tự sản xuất được ô tô điện, và cũng lần đầu tiên, chúng ta xuất khẩu và đầu tư nhà máy sản xuất ô tô điện ra nước ngoài.

GS-TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân, đánh giá “doanh nghiệp Việt đã và đang có sự phát triển mạnh mẽ”. Trong các lĩnh vực công nghệ cao, mới nổi, công nghệ cốt lõi, có thể nhà đầu tư Việt Nam chưa theo kịp các doanh nghiệp nước ngoài, song trong lĩnh vực như đầu tư xây dựng, bất động sản, “không có gì nhà đầu tư Việt Nam không làm được”.

Để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của khối kinh tế tư nhân, bên cạnh đột phá về tư duy, thể chế, rất cần sự đột phá về hành động. Đặc biệt, phải tạo ra vị thế, chỗ đứng và hỗ trợ nguồn lực cho những tập đoàn kinh tế mạnh, nhằm hình thành những tập đoàn kinh tế trụ cột trong nền kinh tế, có năng lực để cạnh tranh được ở môi trường quốc tế.

“Khi có các tập đoàn đủ mạnh, họ sẽ liên kết các doanh nghiệp trong nước lại với nhau để khép kín chuỗi cung ứng. Đây là yếu tố cốt lõi tạo ra nền kinh tế độc lập tự chủ”, GS-TS Hoàng Văn Cường nêu.

Theo ông Cường, điểm mấu chốt tạo đột phá trong hành động là phải thực sự thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nguồn nhân lực phải phát triển tương xứng theo xu thế các chiến lược phát triển về khoa học - công nghệ cũng như các ngành, lĩnh vực VN đang mong muốn đổi mới sáng tạo…

Theo các chuyên gia, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đang mở ra cơ hội lịch sử chưa từng có cho sự trỗi dậy và vươn tầm của doanh nghiệp Việt. Trong bài viết “Động lực mới cho phát triển kinh tế”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân thực sự trở thành “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”.

Chính phủ đã nhiều lần khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gửi gắm kỳ vọng “đâu cần, đâu khó có doanh nhân” để “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; vươn lên cùng đất nước, dân tộc thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm.



