Sức hút của bộ đôi mỹ nhân Thái đình đám Namtan và Film

Namtan Tipnaree và Film Rachanun trong Pluto The Series ẢNH: INSTAGRAM NV

Pluto The Series (Chuyện tình sao diêm vương) là một trong những sê ri phim Thái Lan chủ đề girl love (hay còn gọi là bách hợp) được nhiều khán giả yêu thích thời gian gần đây. Nhờ đó, bộ đôi nữ diễn viên chính là Namtan Tipnaree Weerawatnodom và Film Rachanun Mahawan cũng thu hút thêm lượng fan đông đảo.

Danh tiếng bộ đôi tăng mạnh sau khi bộ phim trình chiếu. Cả hai không chỉ tất bật với các dự án phim ảnh mới mà còn liên tục xuất hiện tại nhiều show giải trí, sự kiện thời trang đình đám… Mới đây nhất, Namtan Tipnaree và Film Rachanun gây sốt khi sánh vai đến buổi khai trương cửa hàng mới của LSOUL ở Thái Lan. Họ cũng là đại sứ của thương hiệu này.

Sự kết hợp của hai sao nữ đình đám Thái Lan nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng ẢNH: BTC

Trong những thiết kế táo bạo của hãng dành riêng cho thị trường Thái Lan, cặp sao phim Pluto nổi bật với tỷ lệ hình thể đẹp khi diện những mẫu này. Màn xuất hiện của Namtan Tipnaree và Film Rachanun tại show thời trang vừa qua được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Người hâm mộ kỳ vọng cả hai xuất hiện bên nhau nhiều hơn thời gian tới. Được biết, sau Pluto The Series, họ tái hợp trong phim Girl Rules.

Namtan Tipnaree đẹp sang chảnh ẢNH: INSTAGRAM NV

Film Rachanun theo đuổi phong cách năng động trẻ trung ẢNH: INSTAGRAM NV

Namtan Tipnaree Weerawatnodom sinh năm 1996, tên ban đầu là Narumon Weerawatthanodhom. Anh trai của Namtan là Ton Naruebodin Weerawatnodom, cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan. Cô từng đảm nhận vai trò MC của show nổi tiếng Strawberry Krubcake. Trước Pluto The Series, mỹ nhân 9X được biết đến qua các phim truyền hình như Who Are You, Good Old Days, Ploy's Yearbook, Enigma…

Sinh năm 2000, Film Rachanun Mahawan là một trong số các nữ diễn viên trẻ đang lên trực thuộc "ông lớn" GMMTV. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi Go on girl & guy: Star Search (2019) do GMMTV đồng tổ chức.

Film Rachanun Mahawan quen thuộc với khán giả qua những tác phẩm 2gether: The Movie, Dirty Laundry, Ploy's Yearbook, Home School, Wednesday Club, Last Twilight, My Precious…