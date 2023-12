Sức hút du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa

Nha Trang luôn hút khách du lịch trong các dịp lễ, hè

Ảnh: Bá Duy

Hiệu ứng tích cực từ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, tính chung 11 tháng năm 2023, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 6,55 triệu lượt, tăng 171,4% so với cùng kỳ (vượt 63,8% kế hoạch). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,87 triệu lượt, gấp 8,2 lần so với cùng kỳ (vượt 24,6% kế hoạch), khách nội địa ước đạt 4,68 triệu lượt khách, tăng 114,1% so với cùng kỳ (vượt 87,2% kế hoạch). Doanh thu du lịch ước đạt hơn 30.000 tỉ đồng, tăng 135,9% so với cùng kỳ (vượt 43,9% kế hoạch). Có thể nói rằng, năm 2023 là năm mà ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục có sự phục hồi ấn tượng, tạo được đà tăng trưởng mạnh mẽ cho những năm tiếp theo.

Để có được kết quả này, Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp, bên cạnh công tác xúc tiến quảng bá thì Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 thực sự đã thành công về nhiều mặt, đem lại sự tươi mới, đặc biệt là hiệu quả về văn hóa, kinh tế đối với địa phương.

Màn trình diễn của hơn 1.600 thiết bị bay không người lái trên bầu trời vịnh Nha Trang

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết sau đại dịch Covid-19, để phục hồi, ổn định hoạt động và lấy lại đã tăng trưởng, trong giai đoạn 2022 - 2025, ngành du lịch Khánh Hòa xác định thị trường khách du lịch nội địa luôn giữ vai trò chủ lực, bên cạnh đó, tỉnh cũng xúc tiến mở rộng hợp tác, thu hút những thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm với lượng khách lớn đến Khánh Hòa như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Nga, Kazakhstan, Úc....

"Festival Biển 2023 - sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa là "cú hích" rất lớn, góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi của ngành du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch. Sự kiện này thực sự chạm đến trái tim của người dân và du khách, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Nha Trang - Khánh Hòa trong thời gian vừa qua, cũng như trong thời gian tới", bà Thanh cho hay.

Với chủ đề "Khánh Hòa - Khát vọng phát triển" diễn ra từ ngày 3 - 6.6, Festival Biển Nha Trang đã để lại ấn tượng sâu sắc với hàng vạn người dân và du khách. Đặc biệt là màn trình diễn của hơn 1.600 thiết bị bay không người lái trên bầu trời vịnh Nha Trang. Từ nhiều góc nhìn khác nhau, hàng loạt di tích, cảnh vật, công trình hiện đại của địa phương được tái hiện để giới thiệu về một vùng đất xứ Trầm - biển Yến , giàu tiềm năng, đậm đà văn hóa biển đang phát triển hiện đại, với khát vọng vươn ra biển lớn.

Sự kiện này đã thu hút hơn 600.000 lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 78,8%. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt gần 449 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó giám đốc Công ty CP Giải pháp kinh doanh Corex (đơn vị thực hiện trình diễn drone light), cho biết qua thành công của sự kiện vừa qua, công ty đang xây dựng dự thảo đề án lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế Ever Glamour Nha Trang với mục tiêu trở thành sự kiện du lịch quốc tế thường niên.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết thêm qua 10 kỳ tổ chức, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh.

Du khách quốc tế đến Nha Trang – Khánh Hòa

Ảnh: Thế Quang

Mới đây, Buzzmetrics đã công bố Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 xếp thứ 6 trong Top 10 trong bảng xếp hạng BSI Top10 Events (Top 10 sự kiện nổi bật nhất trên social media) tháng 6.2023. BSI (Buzzmetrics Social Index) là chỉ số giúp đánh giá mức độ hiệu quả của các chiến dịch/sự kiện/người ảnh hưởng trên mạng xã hội một cách tổng quan. Với BSI, Buzzmetrics sẽ cho biết chiến dịch/ sự kiện/người ảnh hưởng nào mang lại ảnh hưởng thực sự và tạo được hiệu ứng tích cực cho cộng đồng mạng.

Theo Buzzmetrics, chuỗi sự kiện của Festival thu hút khách du lịch, người dân địa phương qua màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật với 1.653 thiết bị bay không người lái (drone) trên nền âm nhạc hiện đại. Ngoài ra, cộng đồng mạng đã rủ nhau đến tham gia và trải nghiệm các hoạt động ẩm thực và biểu diễn khác trong sự kiện.

Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2024

Nhằm thu hút du khách đến với Nha Trang - Khánh Hòa dịp Tết Dương lịch - Chào năm mới 2024, Khánh Hòa đã công bố chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đa dạng và hấp dẫn.

Cụ thể, tại TP.Nha Trang, từ ngày 24 - 31.12, tại Công viên bờ biển đường Trần Phú sẽ có hoạt động hô hát Bài chòi. Đặc biệt, lần đầu tiên Khánh Hòa sẽ tổ chức Lễ hội ẩm thực Tết Việt 2024 "Khánh Hòa - Chào đón năm mới 2024" tại Công viên Phù Đổng từ 25.12.2023 - 2.1.2024.

Khách sạn Sheraton Nha Trang với chương trình thắp sáng cây thông Noel khởi động cho mùa Giáng sinh 2023

Ảnh: Thế Quang

Từ ngày 23 - 31.12, Quảng trường 2/4 sẽ trở thành tâm điểm nhộn nhịp bầu không khí "mỗi ngày một hội" với chương trình văn hóa đặc biệt sinh hoạt cộng đồng "Âm vang núi rừng"; ca múa nhạc, thời trang đặc biệt "Sắc màu Noel"; biểu diễn đường phố nghệ thuật Tuồng tổng hợp; chương trình nghệ thuật "Vịnh ngọc thần tiên".

Cùng với đó là chương trình biểu diễn đường phố nghệ thuật dân ca, bài chòi tổng hợp, liên hoan các nhóm nhảy, tâm điểm là chương trình ca múa nhạc, thời trang đặc biệt chào năm mới 2024 "Khánh Hòa niềm tin và khát vọng".

Nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng của Khánh Hòa cũng chủ động tung hàng loạt sự kiện kích cầu quy mô, mới mẻ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.