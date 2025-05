Sức hút ngày càng lớn của giải chạy đêm TP.HCM lần 4

Sự kiện chạy đêm năm nay chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2025) với mục tiêu lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Chương trình sẽ quảng bá vẻ đẹp về đêm của TP.HCM đến với người dân, du khách và cộng đồng quốc tế. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Unique phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM và Sở VH-TT TP.HCM tổ chức giải chạy đêm đầy ý nghĩa này.

Đông đảo VĐV và các đối tác có mặt tại ngày công bố giải chạy đêm TP.HCM ẢNH: THU THẢO

Giải chạy đêm sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18.5.2025 với 3 cự ly thi đấu chính: 5km, 10km và 21km, dự kiến thu hút hơn 4.000 VĐV trong và ngoài nước. Cung đường chạy được thiết kế nhằm đưa các VĐV đi qua các địa điểm mang tính biểu tượng và di sản của thành phố. Cự ly 21km sẽ xuất phát lúc 23 giờ 55 ngày 17.5, tiếp theo là cự ly 10km lúc 0 giờ 20 và 5km lúc 0 giờ 35 ngày 18.5. Ngoài giải thưởng chung cuộc, Ban tổ chức còn trao giải theo nhiều nhóm tuổi và tổ chức các nội dung thi đấu thú vị như thi đấu đôi vợ chồng, thi đấu đồng đội, nhằm tạo thêm sự hấp dẫn và khuyến khích sự tham gia rộng rãi của mọi đối tượng.

Lễ ra mắt giải đầy ấn tượng ẢNH: THU THẢO

Không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần, Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2025 tiếp tục được tổ chức như một lễ hội đêm sôi động dành cho cộng đồng yêu chạy bộ. Bên cạnh các hoạt động chính thức, sự kiện còn có các chương trình đồng hành như: "Shake Out Run" – chạy khởi động trước khi thi đấu chính thức, chuỗi talkshow "Together We Run - Together We Share" - nơi các VĐV chia sẻ kinh nghiệm tập luyện và thi đấu...

Các đơn vị ký kết hợp tác ẢNH: THU THẢO

Ông Mai Bá Hùng, Ủy viên thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, một trong những người sáng lập ra giải đấu kỳ vọng: "Giải chạy đêm TP.HCM 2024 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một lễ hội văn hóa với điểm nhấn là "Saigon Corner", một khu vực phục vụ các món ăn đường phố đặc trưng mang đậm văn hóa Sài Gòn, dành cho các VĐV sau khi hoàn thành cuộc đua. So với lần đầu có 1.700 VĐV, lần 2 và 3 là khoảng 3.000 VĐV thì con số hơn 4.000 VĐV tham gia giải lần này đã cho thấy sự lớn mạnh cũng như quy mô và chất lượng giải đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì sau 5 năm có thể sẽ nâng cấp tổ chức thêm cho cự ly marathon 42,195km".

Ông Mai Bá Hùng, Ủy viên thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam, một trong những "cha đẻ" của giải đấu ẢNH: THU THẢO

Giải chạy đêm TP.HCM là giải chạy đêm đầu tiên và chính thức được tổ chức thường niên tại TP.HCM. Với sự đồng hành của Eximbank cùng Ho Chi Minh City Night Run 2025 sẽ góp phần đưa mùa giải thứ 4 trở thành một sự kiện thể thao – văn hóa quy mô, ấn tượng và đầy dấu ấn tại trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước.