NovaGroup hợp tác với Hiệp hội Thể thao CAND, góp phần phát triển du lịch Bình Thuận

Lễ ký kết hợp tác phát triển thể thao CAND có sự tham dự của GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục công tác chính trị, Phó chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam. Về phía địa phương có ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở VH-TT-DL cùng lãnh đạo một số sở ngành và TP.Phan Thiết.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục công tác chính trị, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phát biểu ẢNH: H.H

Tự hào trở thành Hội viên của Hiệp hội thể thao CAND

Theo ban tổ chức, thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực thể dục, thể thao, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam (do Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ tịch hiệp hội) đã đẩy mạnh bằng nhiều nguồn lực để cùng đồng hành với sự phát triển chuyên nghiệp, bền vững của thể thao CAND nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Do vậy, việc NovaGroup được kết nạp và trở thành hội viên là niềm vinh dự, tự hào.

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Tập đoàn NovaGroup phát biểu. ẢNH: H.H

Tại buổi lễ, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và NovaGroup đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tổ chức huấn luyện, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên chất lượng cao; tổ chức các giải đấu, giải thể thao giữa lực lượng công an các quốc gia trong khu vực, quốc tế; tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo – thi đấu và thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, lan tỏa tinh thần rèn luyện trong lực lượng công an và thế hệ trẻ.

Các giải thể thao giữa 2 bên được ghi nhớ tổ chức ở nhiều nơi, trong đó có các giải gofl, bóng chuyền bãi biển, bơi lội và các môn khác sẽ được tổ chức ở thành phố biển Phan Thiết (Bình Thuận).

Lễ ký kết hợp tác giữa hai bên nhằm đào tạo, tổ chức và hỗ trợ phát triển phong trào thể thao CAND nói chung và thể thao, du lịch Bình Thuận nói riêng ẢNH: H.H

Trước mắt, hai bên sẽ ưu tiên phối hợp triển khai các bộ môn tennis, golf và bắn súng thể thao – những lĩnh vực mà NovaGroup có sẵn thế mạnh hạ tầng, kinh nghiệm tổ chức và tiềm năng phát triển.

Thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng

Tại sự kiện, trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: "Đối với lực lượng CAND, công tác thể thao có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao thể chất, bản lĩnh, ý chí chiến đấu của cán bộ công an". Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn tin tưởng, sự hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và NovaGroup sẽ đóng góp quan trọng cho việc phát triển công tác thể thao của Hiệp hội cũng như lĩnh vực hoạt động của tập đoàn.

Còn ông Bùi Thành Nhơn, Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn NovaGroup phát biểu: Đối với Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, sự hợp tác với NovaGroup sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như tiên phong thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; mở rộng mạng lưới và nguồn lực; hợp tác hỗ trợ thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng; tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo – thi đấu nhờ cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, lan tỏa tinh thần rèn luyện trong lực lượng công an và thế hệ trẻ; gia tăng uy tín, vị thế của hiệp hội trong công cuộc xã hội hóa thể thao quốc gia và khu vực".

Bãi biển Mũi Né thu hút nhiều du khách quốc tế đến với các môn thể thao biển ẢNH: QUẾ HÀ

Cũng theo ông Nhơn, về sự hợp tác chiến lược này cũng là cơ hội để NovaGroup khẳng định trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển thể thao – du lịch nghỉ dưỡng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch bền vững thông qua các sự kiện thể thao lớn không chỉ ở Bình Thuận mà còn ở nhiều địa phương khác.