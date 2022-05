Sức khỏe tâm thần suy giảm vì smartphone

Theo PhoneArena, báo cáo lưu ý rằng trước khi có internet, vào thời điểm ai đó được 18 tuổi, họ đã dành “15.000 đến 25.000 giờ để tương tác trực tiếp với bạn bè và gia đình. Nhưng khi có internet, con số đó đã giảm xuống còn từ 1.500 đến 5.000 giờ”, đặc biệt sau khi smartphone dần phổ biến.

Tara Thiagarajan, người đứng đầu nghiên cứu tại Sapien Labs, nói rằng thanh niên đang dành quá nhiều thời gian cho smartphone thay vì học các kỹ năng xã hội. Sự giảm tương tác xã hội này ngăn cản mọi người học các kỹ năng quan trọng như cách đọc nét mặt, ngôn ngữ cơ thể, chạm vào cơ thể, phản ứng cảm xúc phù hợp và giải quyết xung đột. Thiagarajan lưu ý những người thiếu các kỹ năng này có thể bị tách khỏi xã hội và cảm thấy muốn tự tử.

Dữ liệu được thu thập ở 34 quốc gia, nơi sự suy giảm sức khỏe tinh thần của thanh niên 18 - 24 tuổi bắt đầu được ghi nhận trước đại dịch. Sự sụt giảm bắt đầu sau năm 2010, trùng với sự gia tăng của việc sử dụng smartphone. Trước năm 2010, thanh niên có mức độ hạnh phúc tâm lý cao nhất. Kể từ đó, xu hướng đã đi theo chiều hướng ngược lại.

Nếu biết một người dùng nghiện smartphone trong độ tuổi 18 - 24, hãy để ý các triệu chứng sau đây có thể là dấu hiệu của vấn đề tâm thần: những suy nghĩ ám ảnh, kỳ lạ hoặc không mong muốn; tự ti với hình ảnh và giá trị bản thân; cảm giác xa rời thực tế; hạn chế mối quan hệ với những người khác; có ý nghĩ tự tử; thường sợ hãi và lo lắng; cảm giác buồn bã, đau khổ hoặc tuyệt vọng.

Cũng theo Thiagarajan, dữ liệu cho thấy mọi người hiện dành 7 - 10 giờ trực tuyến. Điều này khiến họ có ít thời gian để tham gia xã hội trực tiếp, dẫn đến cô lập trong xã hội.





Báo cáo cho rằng những triệu chứng nêu trên chỉ ra sự suy giảm của “Bản thân xã hội” - một thước đo tổng hợp về cách mọi người nhìn nhận bản thân để hình thành cũng như duy trì các mối quan hệ. Về cơ bản, đó là chỉ số đối với cách một cá nhân liên kết với xã hội.

Người dùng nên làm gì?

Nếu cảm thấy cần theo dõi việc sử dụng smartphone của mình nhiều hơn nữa để phòng tránh các tác hại về sức khỏe tâm thần do smartphone gây ra, người dùng được khuyến cáo sử dụng các tính năng Screen Time trên iOS hoặc Digital Wellbeing trên Android để theo dõi việc dùng smartphone.

Để bật Screen Time trên iPhone, người dùng có thể vào Settings > Screen Time, chạm Turn On Screen Time > Continue, chọn This is My [thiết bị] hoặc This is My Child's [thiết bị].

Còn với Android, Digital Wellbeing vẫn đang là phiên bản beta và bị ẩn khỏi danh sách ứng dụng ngay cả khi người dùng đã cài đặt trên điện thoại. Sau khi cài đặt Digital Wellbeing trên thiết bị Android, hãy đi tới Settings > Digital Wellbeing & parental controls. Do biểu tượng bị ẩn theo mặc định nên người dùng cần cuộn xuống và sẽ thấy một công tắc bật/tắt với nội dung “Show icon in the app list”. Bật công tắc để xem biểu tượng Digital Wellbeing trong danh sách ứng dụng. Nếu muốn sử dụng ứng dụng hằng ngày, người dùng cần đảm bảo rằng nút chuyển đổi này đang ở trạng thái bật.

Cả Screen Time và Digital Wellbeing đều nhằm mục đích giảm thời gian sử dụng thiết bị của người dùng, giảm số thông báo nhận được hằng ngày và tạo khoảng thời gian mỗi đêm để người dùng thư giãn bằng điện thoại và có giấc ngủ ngon. Ngoài ra còn có một số quyền kiểm soát cách con cái sử dụng smartphone.