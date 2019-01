Để xem xét, các nhà nghiên cứu đã theo dõi kết quả của 13 nghiên cứu, khảo sát 530.469 phụ nữ và 244.483 nam giới trong 20 năm.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả đã giảm 32% nguy cơ ung thư tế bào thận so với những người tiêu thụ ít các loại thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa này nhất.

Trái cây và rau quả, đặc biệt là loại hữu cơ, chứa lượng chất chống ô xy hóa cao. Chất chống ô xy hóa ngăn chặn tác động của quá trình ô xy hóa lên các tế bào, ngăn ngừa việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho tế bào, từ đó ngăn chặn ung thư thận.

Chất chống ô xy hóa cũng giúp giảm viêm từ đó ngăn chặn các bệnh, như bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các chất chống ô xy hóa có trong rau bó xôi, quả việt quất và dâu tây có thể ngăn ngừa các vấn đề về thần kinh như tự kỷ, mất trí nhớ và các rối loạn tâm thần khác.

Trong khi tất cả các loại trái cây và rau quả có chứa chất chống ô xy hóa, có một số loại trái cây và rau quả có lợi hơn những loại khác. Chúng bao gồm táo, chuối, xúp lơ xanh và bắp cải tí hon (cải Brussels).

Các carotenoit trong những thực phẩm này ngăn chặn đáng kể tổn thương ô xy hóa đối với ADN, giúp ức chế sự biến đổi ác tính và tăng trưởng khối u và tăng cường sự thông tin giữa các tế bào.

Những lợi ích này bảo vệ tế bào chống lại ung thư, theo Food News.

Có thể bắt đầu tăng lượng chất chống ô xy hóa hằng ngày bằng cách thêm trái cây, rau và các loại hạt vào chế độ ăn uống.

Dưới đây là 10 loại thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa tốt nhất:

• Quả Mâm xôi (Blackberries)

Blackberries đặc biệt giàu chất chống ô xy hóa polyphenol và vitamin C. Blackberries làm chậm lại sự suy giảm các kỹ năng nhận thức và vận động ở tuổi già.

• Hạt hồ đào

Những loại hạt này có thể giúp giảm cholesterol. Chúng cũng rất giàu mangan, với đặc tính chống ô xy hóa chống lão hóa giúp giữ cho làn da săn chắc. Hồ đào cũng đóng góp cho sức khỏe tuyến tiền liệt vì hàm lượng beta-sitosterol.

• Quả nam việt quất

Tiêu thụ quả nam việt quất có thể giúp giảm viêm, tăng cholesterol có lợi và tăng cường hệ miễn dịch. Quả nam việt quất cũng rất giàu loại chất chống oxy hóa độc đáo gọi là proanthocyanidin, ngăn chặn vi khuẩn E. coli và các vi khuẩn khác bám vào thành bàng quang, ngăn ngừa sự phát triển của nhiễm trùng đường tiết niệu.

• Quả óc chó

Quả cóc chó chứa nhiều protein, mangan, chất xơ và chất béo không bão hòa có lợi cho tim.

• Dâu tây

Dâu tây rất giàu vitamin C và các chất chống ô xy hóa thân thiện với da giúp chữa lành da khỏi tác hại do tia UV và ô nhiễm. Ăn dâu tây cũng có thể giữ cho trái tim khỏe mạnh do hàm lượng folate cao.

• Bông atisô

Atisô, chứa lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong tất cả các loại rau, có thể tăng cường năng lượng và tăng cường sức khỏe của tim và gan.

• Quả việt quất

Quả việt quất đặc biệt giàu anthocyanin, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Các vitamin C và K, và mangan có trong quả việt quất cũng ngăn ngừa bệnh tim và mất trí nhớ liên quan đến tuổi già.

• Sô cô la đen

Hầu hết các lợi ích của sô cô la đen đến từ chất chống ô xy hóa flavonol, giúp giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

• Quả anh đào (cherries)

Quả anh đào, giống như quả việt quất, rất giàu anthocyanin làm giảm viêm và giảm cholesterol.

• Quả phúc bồn tử

Giống như các loại quả mọng khác, quả phúc bồn tử giúp chống viêm. Loại quả này đặc biệt giàu ellagitannin giúp chống ung thư.