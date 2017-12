Tăng cường miễn dịch



Giàu vitamin C, lá bạc hà giúp tăng cường hệ miễn dịch. Thêm vài lá bạc hà vào thức ăn để giúp ích cho hệ miễn dịch.

Giúp hơi thở thơm tho

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của lá bạc hà là tính chất chống vi khuẩn phong phú. Tất cả những gì bạn cần làm là lấy một ít lá bạc hà và nhai chúng. Điều này giúp chống lại các vi khuẩn có hại trong miệng.

Ngừa tiêu chảy

Nếu bạn bị chứng khó tiêu, lá bạc hà là một loại thảo mộc có thể giúp bạn. Chúng giúp kích hoạt tuyến nước bọt cũng như các enzim tiêu hóa, do đó giúp tiêu hóa tốt hơn. Lấy một ít lá bạc hà tươi cho vào một cốc nước nóng và ngâm khoảng 5 phút. Uống nước này thường xuyên cho đến khi các triệu chứng giảm dần.

Giảm nhức đầu và buồn nôn

Lá bạc hà được biết đến vì tính chống viêm và chống ô xy hóa. Lấy vài giọt dầu bạc hà thoa lên trán và thái dương giúp chống lại cơn đau đầu và buồn nôn hiệu quả.

Ngăn ngừa bệnh hô hấp

Thời tiết lạnh thường gây khó thở và gây bệnh về hô hấp. Lá bạc hà có chứa a xít rosmarinic, được biết đến với tính chất chống ô xy hóa giàu chất dinh dưỡng giúp trung hòa các gốc tự do và ngăn chặn các chất hóa học ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Bổ sung lá bạc hà vào thực phẩm hằng ngày giúp ngăn ngừa bệnh hô hấp.

Giúp giảm cân

Lá bạc hà là một trong những loại thảo mộc có ít calo và giàu chất xơ. Lá bạc hà kích thích các enzim tiêu hóa nên giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm, đốt chất béo và chuyển chúng thành năng lượng sử dụng được. Nếu bạn muốn giảm cân, nên thường xuyên thêm lá bạc hà vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Ngăn ngừa ung thư

Lá bạc hà giàu vitamin C và chất chống ô xy hóa. Do những đặc tính này, bạc hà giúp chống lại các gốc tự do - là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư. Bổ sung lá bạc hà trong chế độ ăn uống thường xuyên giúp ngừa ung thư hiệu quả.

Tốt cho mắt

Do giàu vitamin A và beta carotene nên việc sử dụng lá bạc hà giúp cho việc duy trì sức khỏe mắt. Thêm vài lá bạc hà vào các món ăn như súp, xà lách và nước trái cây để có thể đem lại kết quả tốt.

Giảm mệt mỏi

Nếu quá mệt mỏi, nuốt lá bạc hà hoặc thoa dầu bạc hà lên trán sẽ mang lại hiệu quả nhẹ nhàng cho dây thần kinh. Ngoài ra, trước khi đi ngủ, sử dụng vài giọt dầu bạc hà lên chiếc gối cũng giúp giảm bớt sự mệt mỏi và ngủ ngon.

Giúp điều trị đau cơ

Bạc hà được biết đến với tính chất chống co thắt mạnh. Thoa dầu bạc hà lên vùng đau giúp nới lỏng cơ bắp và giảm bớt đau.