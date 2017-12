Dưa hoàng kim chứa chất xơ, beta-carotene, kali, sắt, mangan, a xít folic, vitamin A, vitamin C và các chất dinh dưỡng quan trọng khác.



Bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá 10 lợi ích của dưa hoàng kim đối với sức khỏe, theo boldsky.

Cải thiện thị lực

Dưa hoàng kim chứa vitamin A và C, giúp bạn có thị lực tốt. Các vitamin này được biết đến để tăng cường võng mạc, giúp mắt sáng.

Kiểm soát huyết áp

Dưa hoàng kim giàu kali, giúp kiểm soát huyết áp và ngăn huyết áp tăng cao.

Giúp giảm cân

Dưa hoàng kim chứa hàm lượng chất béo bão hòa rất ít và có ít calo. Trái cây giàu chất xơ này sẽ làm cho bạn cảm thấy no, giảm thèm ăn nên sẽ giúp ích cho việc kiểm soát cân nặng.

Ngăn ngừa bệnh tim

Các loại rau quả có chứa kali giúp giảm các vấn đề về tim như đau tim và đột quỵ. Chúng cũng chứa các đặc tính chống đông máu do adenosin, có chứa các yếu tố làm loãng máu.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Ăn dưa hoàng kim có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Loại quả kỳ diệu này kiểm soát mức đường huyết hiệu quả, qua đó giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Tăng cường khả năng miễn nhiễm

Dưa hoàng kim hoạt động như là một chất tăng cường miễn dịch tuyệt vời nhờ hàm lượng vitamin C. Quả này giúp kích thích sự hình thành các bạch cầu, chống lại các bệnh nhiễm trùng trên cơ thể.

Giảm cholesterol

Nếu bạn đang có kế hoạch giảm mức cholesterol, hãy ăn dưa hoàng kim hằng ngày. Quả này hoàn toàn không có cholesterol, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về cholesterol.

Điều trị loét dạ dày

Dưa hoàng kim có hiệu quả trong điều trị loét dạ dày, do có vitamin C. Nó cũng có hàm lượng nước cao làm mát lớp lót của dạ dày.

Giảm táo bón

Dưa hoàng kim có hàm lượng nước và chất xơ cân bằng, rất tốt cho việc giảm táo bón. Nó giúp ích cho quá trình tiêu hóa và là một chất làm lành tự nhiên tuyệt vời.

Kiểm soát và ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Dưa hoàng kim có chứa vitamin C và chất chống ô xy hoá được gọi là beta-carotene, giúp ngăn chặn các gốc tự do và ngăn ngừa các tế bào của cơ thể bị hư hại, do đó ngăn ngừa nguy cơ ung thư.

Ngọc Lam