10 lợi ích sức khỏe bất ngờ của nước hoa hồng

Nước hoa hồng , được làm bằng cách chưng cất những cánh hoa hồng tươi bằng hơi nước và hãm trong nước sôi, có rất nhiều lợi ích sức khỏe tiềm tàng mà bạn có thể chưa biết.

Sau đây là những tác dụng tuyệt vời của nước hoa hồng , theo The Health Site.

1. Làm dịu kích ứng da

Nước hoa hồng có đặc tính chống viêm mạnh mẽ có thể giúp làm dịu kích ứng do các bệnh như chàm và hồng ban gây ra. Các chất chống ô xy hóa trong nước hoa hồng có thể bảo vệ các tế bào trong da khỏi thương tổn.

2. Giảm các dấu hiệu lão hóa

Đặc tính kháng khuẩn của nước hoa hồng có thể giúp giảm mụn trứng cá, đỏ da và bọng mắt. Nước hoa hồng cũng hoạt động như một sản phẩm chống lão hóa bằng cách giảm sự xuất hiện của các vết chân chim và nếp nhăn.

3. Giảm đau họng

Thay vì dùng thuốc kháng sinh để điều trị viêm họng, hãy thử nước hoa hồng. Mặc dù không có nhiều bằng chứng được khoa học ủng hộ để chứng minh tính hiệu quả của nó, nhưng nước hoa hồng thường được sử dụng để làm dịu cơn đau họng.

Tuy nhiên, có rất ít rủi ro khi thử nó. Ngoài tác dụng làm dịu và chống viêm, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể làm thư giãn các cơ trong cổ họng, theo The Health Site.

4. Ngăn ngừa, điều trị nhiễm trùng và viêm kết mạc

Nhờ có đặc tính sát trùng mạnh mẽ, nước hoa hồng thường được sử dụng trong nhiều phương pháp điều trị tự nhiên và dược liệu để chữa nhiễm trùng. Khi được sử dụng trong thuốc nhỏ mắt, nước hoa hồng đã được tìm thấy để giúp điều trị viêm kết mạc.

5. Chữa lành vết thương

Nhờ đặc tính sát trùng và kháng khuẩn, nước hoa hồng giúp vết cắt, vết bỏng và thậm chí vết sẹo mau lành hơn. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng vết thương.

6. Tăng cường tâm trạng

Hít hơi hoặc uống nước hoa hồng có thể giúp cải thiện tâm trạng, đó là một phương pháp truyền thống từ xưa. Nước hoa hồng được biết đến nhiều về các đặc tính chống trầm cảm và lo lắng.

Nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ cánh hoa hồng giúp làm thư giãn hệ thần kinh trung ương, tạo ra tác dụng chống trầm cảm và lo lắng. Nó cũng được cho là có tác dụng gây ngủ và thôi miên.

Đó là lý do tại sao nước hoa hồng đã được sử dụng để điều trị một số tình trạng sức khỏe tâm thần, bao gồm trầm cảm, đau buồn và căng thẳng, theo The Health Site.

7. Hỗ trợ người bị mất trí nhớ và mắc bệnh Alzheimer

Nước hoa hồng có thể đắc dụng trong việc điều trị các bệnh nội khoa như chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer

Amyloid, một đoạn protein cụ thể do cơ thể tạo ra, được cho là có vai trò trong việc gây ra những tình trạng này.

Protein này đã được chứng minh là ảnh hưởng đến chức năng não, tiêu diệt tế bào và cản trở trí nhớ. Nước hoa hồng có thể hoạt động như một chất ức chế amyloid.

8. Điều trị chứng nhức đầu

Tác dụng giảm căng thẳng của nước hoa hồng cũng có thể giúp điều trị đau đầu và đau nửa đầu.

Nước hoa hồng và tinh dầu hoa hồng được sử dụng trong liệu pháp mùi hương để điều trị đau đầu. Để có được hiệu quả này, bạn có thể lấy khăn vải nhúng nước hoa hồng rồi đặt lên trán, theo The Health Site.

9. Cải thiện vấn đề tiêu hóa

Nhấm nháp nước hoa hồng cũng có thể giúp giảm triệu chứng đầy hơi và khó chịu ở dạ dày. Nước hoa hồng được cho là có thể cải thiện tiêu hóa bằng cách tăng lưu lượng mật.

Nó cũng có thể hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng để làm lỏng phân và tăng nhu động ruột. Vì vậy, loại nước này có thể là một cách điều trị táo bón hiệu quả.

10. Nước hoa hồng ít rủi ro tiềm tàng

Không giống như những sản phẩm làm đẹp khác, nước hoa hồng hoàn toàn an toàn. Không có rủi ro nào được xác định có liên quan đến loại nước này, bất kể bạn bôi lên da hoặc uống nó. Nước hoa hồng chỉ không an toàn khi bạn bị dị ứng với nó, theo The Health Site.