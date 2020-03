Phát hiện mới về bệnh Alzheimer

Nguyên nhân chính xác gây Alzheimer hiện vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, các chuyên gia tìm thấy những khối kết dính của một loại protein có tên là beta-amyloid trong não của những người qua đời vì Alzheimer, theo trang tin Medicalnewstoday. Protein này là mục tiêu chính cho các cuộc nghiên cứu về Alzheimer lâu nay.

Đến nay, các thử nghiệm thuốc nhằm vô hiệu hóa beta-amyloid không thành công. Một số nhà khoa học cho rằng điều này là do việc điều trị diễn ra quá muộn. Họ tin rằng quá trình dẫn đến Alzheimer khởi phát từ nhiều năm trước khi bệnh được chẩn đoán và khi mọi người tham gia các cuộc thử nghiệm lâm sàng, có thể đã quá muộn. Do đó, các chuyên gia cho rằng can thiệp từ giai đoạn đầu có thể ngừa Alzheimer.