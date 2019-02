10 lợi ích sức khỏe của đậu rồng

Đây là loại thực phẩm chứa chất dinh dưỡng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dưới đây là 10 lợi ích của đậu rồng bạn có thể tham khảo nếu đang tìm lý do thuyết phục để ăn chúng, theo Boldsky.

Cải thiện khả năng miễn dịch

Đậu rồng rất giàu vitamin C và vitamin A. Ăn đậu này giúp tăng cường hệ miễn dịch và do đó hỗ trợ cơ thể chống lại bất kỳ bệnh nhiễm trùng và bệnh nào. Vitamin C trong cây họ đậu này đóng vai trò là lá chắn bảo vệ, xua đuổi bệnh tật và bảo vệ cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân

Các loại đậu tốt cho sức khỏe và có hàm lượng calo thấp. Nó cũng có một lượng chất xơ giúp giảm cân lành mạnh. Chất xơ và calo giúp giữ cảm giác no, do đó làm giảm cơ hội ăn vặt liên tục có thể dẫn đến tăng cân, theo Boldsky.

Có lợi khi mang thai

Đậu rồng là một nguồn folate phong phú, ăn đậu rồng trong chừng mực có lợi trong thai kỳ. Nó giúp hỗ trợ sinh nở khỏe mạnh và tránh sự xuất hiện của khuyết tật ống thần kinh cho trẻ sơ sinh. Cùng với hàm lượng folate, nguồn chất sắt dồi dào trong cây họ đậu này có lợi vì nó làm giảm nguy cơ thiếu máu của mẹ và nhẹ cân ở trẻ.

Giảm viêm

Một lượng đáng kể mangan trong các loại đậu giúp giảm viêm. Các đặc tính chống ô xy hóa strong đậu rồng có tác dụng làm giảm bong gân hoặc sưng, có lợi cho những ai bị viêm khớp, vì nó giúp điều trị thiếu hụt superoxide effutase.

Cải thiện sức khỏe mắt

Theo các nghiên cứu, hàm lượng thiamine trong cây họ đậu ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến thị lực. Ăn thường xuyên đậu rồng giúp ngăn ngừa sự khởi đầu của các vấn đề như bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Thiamine có khả năng cải thiện tín hiệu cơ và thần kinh, rất quan trọng trong kết nối giữa mắt và não, theo Boldsky.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng hỗn hợp vitamin D và canxi phối hợp với nhau để ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh tiểu đường, bằng cách tối ưu hóa quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể. Hai chất dinh dưỡng này ảnh hưởng trực tiếp đến các tế bào tuyến tụy, do đó quản lý việc tiết insulin và lượng đường huyết. Bằng cách cân bằng lượng đường huyết, đậu rồng giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, theo Boldsky.

Tăng cường năng lượng

Phốt pho trong đậu rồng giúp cải thiện mức năng lượng và có thể giúp xử lý các vấn đề như mệt mỏi, yếu cơ và tê liệt. Các loại đường khác nhau trong đậu rồng, chẳng hạn như glucose, đường-fructose, sucrose, lactose, galactose và maltose chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc cải thiện mức năng lượng. Ăn đậu rồng không chỉ giúp cải thiện mức năng lượng, mà còn giúp duy trì năng lượng.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Đậu rồng là chất chống ô xy hóa tự nhiên giúp ngăn chặn màng tế bào khỏi bị tấn công bởi các gốc tự do gây ra thiệt hại. Vitamin C và vitamin A trong các loại đậu giúp ngăn ngừa sự lão hóa sớm và bảo vệ làn da khỏi nếp nhăn, nhược điểm và các thiệt hại liên quan đến tuổi tác khác. Bằng cách làm mới các tế bào da, nó cũng giúp điều trị giảm độ săn chắc của da, theo Boldsky.

Thiếu chất dinh dưỡng

Tiêu thụ thường xuyên đậu rồng giúp bù đắp sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống. Các cây họ đậu không chỉ chứa đầy các vitamin có lợi mà còn chứa các khoáng chất như sắt, đồng, canxi, phốt pho, mangan và magiê.

Quản lý đau đầu và đau nửa đầu

Thực phẩm giàu tryptophan giúp giảm đau liên quan đến căng thẳng. Ăn đậu rồng có thể giúp giảm đau đầu và đau nửa đầu. Nó hỗ trợ quá trình tổng hợp serotonin tăng lên, từ đó giúp giảm đau cũng như các triệu chứng liên quan như khó tiêu và nhạy cảm với ánh sáng, theo Boldsky.