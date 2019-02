Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của hạt mít mà bạn chưa biết

Nghiên cứu, dẫn đầu bởi một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Nayarit ở Mexico, đã xác định protein có thể được chiết xuất từ hạt mít và được sử dụng như một nguồn protein mới.

Trong nghiên cứu, các tác giả đã tách chiết protein bằng cách sử dụng phương pháp xử lý siêu âm. Sau đó, họ tiến hành các bước xử lý tiếp theo để tách protein ra.

Họ cũng xem xét các thành phần vật lý và hóa học của chất chiết tách này để xác định các hoạt chất, cũng như các đặc tính dinh dưỡng của nó.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng protein chiết xuất có nguồn gốc từ mít là một nguồn dinh dưỡng thiết yếu khá tốt.

Đặc biệt, các protein chứa các a xít amin như tyrosine, threonine và lysine, với mức độ đáp ứng nhu cầu hằng ngày của mỗi người do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định, theo Your News.

Theo các nhà nghiên cứu, thành phần protein từ hạt mít cao hơn so với đậu nành và đậu xanh.

Họ cũng phát hiện ra rằng protein tách ra được có thể liên kết dễ dàng với nước và dầu, khiến nó trở thành một thành phần tuyệt vời trong việc làm bánh mì và các loại bánh nướng khác, cũng như đồ uống.

Khả năng nhũ hóa và tạo bọt dễ dàng làm cho nó trở thành một chất phụ gia lành mạnh cho món tráng miệng, đồ uống và thậm chí là các món từ thịt.

Chiết xuất protein từ mít có thể là một nguồn protein mới được áp dụng trong thực phẩm và có thể phù hợp để thêm vào bánh mì, bánh, đồ uống, kem, trộn salad, xúc xích, và các sản phẩm thịt, các nhà nghiên cứu đã kết luận trong báo cáo.

Hạt mít chứa 70% tinh bột, 5,2% protein, 0,62% lipid, 1,4% các chất khoáng. Ngoài việc là một nguồn protein tốt, hạt mít còn có nhiều lợi ích sức khỏe như sau, theo Your News.:

Chống ung thư

Hạt mít chứa các chất chống ô xy hóa phytonutrients và flavonoid giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh ung thư và các gốc tự do làm tổn hại DNA của tế bào.

Ăn hạt mít sẽ làm chậm sự thoái hoá của các tế bào cơ thể và hoạt động như là đặc tính chống ung thư, theo Your News.

Cải thiện sức khỏe tình dục

Ở một số nước châu Á, hạt mít là phương thuốc được sử dụng để điều trị rối loạn tình dục.

Nó có tác dụng kích thích tình dục một cách tự nhiên, ăn đều đặn mỗi ngày sẽ cải thiện lưu lượng máu tới cơ quan sinh dục làm tăng ham muốn.

Giúp cơ thể nạp thêm sắt

Hạt mít thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào hồng cầu khỏe mạnh, giúp ích cho những người đang bị suy nhược, thiếu máu.

Ăn hạt mít 1 - 2 lần một tuần sẽ làm tăng hàm lượng sắt trong cơ thể.

Hạt mít tốt cho những người có mức hemoglobin thấp, nó sẽ giúp giảm nguy cơ thiếu máu, đồng thời tăng cường năng lượng, lưu thông máu để giúp não luôn khỏe mạnh, theo Your News.

Phòng ngừa tăng huyết áp, chống lão hóa

Hạt mít là loại hạt rất giàu các loại dưỡng chất thực vật như: Lignans, isoflavones và saponins, là các chất có tác dụng giúp chống lão hóa, phòng ngừa tăng huyết áp cho cơ thể.

Săn chắc cơ bắp

Vì hạt mít chứa hàm lượng protein cao. Nên để có cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh, hạt mít là lựa chọn tuyệt vời.

Các chuyên gia cho rằng đạm thực vật có lợi hơn đạm động vật. Các protein có nguồn gốc từ hạt mít không chứa cholesterol.

Mít chứa rất nhiều chất dinh dưỡng mà cơ thể cần như vitamin A và C, magiê, kali và mangan.

Tuy nhiên, điều làm cho mít khác với các loại trái cây khác là nó có một lượng protein khá tốt.

Một khẩu phần có thể chứa tới 3 gram protein, so với các loại trái cây khác như táo và xoài. Nó cũng giàu các chất chống ô xy hóa, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trái mít có thể bảo vệ các tế bào khỏi viêm và stress ô xy hóa, góp phần ngăn ngừa các bệnh mạn tính như bệnh tim và ung thư, theo Your News.

Đối với những người cần hạn chế lượng đường như bệnh nhân tiểu đường, trái mít có chỉ số đường huyết thấp, nhờ hàm lượng chất xơ cao. Điều này làm cho nó trở thành một loại trái cây phù hợp cho những người có lượng đường cao đặc biệt là người bị bệnh tiểu đường.

Không chỉ là loại trái cây có lợi cho sức khỏe, rễ cây mít còn được sử dụng để điều trị các bệnh từ hen suyễn, tiêu chảy và thậm chí là loét dạ dày.