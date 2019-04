10 mẹo chữa chứng nấc cụt

Ngậm đường

Theo một nghiên cứu, một thìa đường là một cách chữa nấc cụt phổ biến vì hạt đường to có thể gây kích ứng nhẹ thực quản hoặc kích thích dây thần kinh phế vị. Một thìa đường có hiệu quả ở 19/20 bệnh nhân.

Ăn món gì đó chua

Một nghiên cứu cho thấy các hợp chất chua, giống như các hợp chất được tìm thấy trong giấm, làm giảm nấc cụt. Hãy thử ngậm một giọt hoặc muỗng cà phê giấm trên lưỡi.

Mật ong

Mật ong ngăn chặn nấc cụt. Cho một muỗng cà phê mật ong đã được khuấy trong nước ấm lên trên lưỡi và nuốt.

Uống nước

Theo các nhà cung cấp bảo hiểm y tế Blue Cross Blue Shield, các cơn co thắt do nuốt nước giúp ngăn chặn sự co thắt ở cơ hoành vốn gây ra nấc cụt.

Ăn chanh

Cắn hoặc mút vào chanh là một phương thuốc chữa nấc cụt phổ biến khác. Theo một bài báo trên Tạp chí Y học New England, phương pháp điều trị này đã chữa khỏi 14/16 người bị nấc cụt, theo báo cáo của Best Health.

Ngồi ôm đầu gối

Ngồi thoải mái trước khi đưa đầu gối lên ngực trong hai phút. Kéo đầu gối lại gần ngực có thể giúp ngăn chặn co thắt cơ hoành, theo Blue Cross Blue Shield.

Cong lưỡi

Nhẹ nhàng kéo lưỡi cong để ngăn chặn tiếng nấc. Sau đó, thè lưỡi giúp kích thích dây thần kinh phế vị và giảm co thắt cơ hoành, theo Medical Daily.

Xoa bóp cổ

Đây là một trong những kỹ thuật kỳ lạ giúp thoát khỏi nấc cụt. Hãy thử xoa bóp các động mạch cảnh ở bên phải và bên trái cổ để giảm bớt nấc cụt.

Nín thở

Hãy thử nín thở trong khoảng thời gian ngắn và lặp lại sau mỗi 20 phút hoặc lâu hơn để dừng cơn nấc cụt.

Ngậm miệng và véo mũi

Ngậm miệng và véo mũi trong khi cố gắng thở ra và đẩy không khí ra ngoài là cách để trị nấc cụt. Nấc cụt chỉ là một trong 14 chức năng cơ thể kỳ quái mà bạn có thể điều khiển.