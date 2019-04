Ngủ trưa, nên hay không? Chuyên gia nói gì?

Không có gì lạ khi ban ngày cảm thấy cần phải chợp mắt một chút mà không có lý do, ngay cả khi buổi sáng không mệt mỏi nhiều hoặc đêm hôm trước đã ngủ ngon.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta từ bỏ giấc ngủ trưa?

Để làm sáng tỏ mọi thứ, các tác giả đã hỏi 5 chuyên gia xem liệu có nên duy trì giấc ngủ trưa không, theo Health Notes.

1. Kathleen Maddison và Raymond Matthews, chuyên gia về giấc ngủ: Câu trả lời là có

Nếu cảm thấy buồn ngủ, có thể chợp mắt một lát, nhưng trong một số trường hợp, buồn ngủ vào ban ngày được coi là một dấu chỉ của rối loạn giấc ngủ hoặc một vấn đề về sức khỏe.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, ngủ trưa có thể có lợi. Chúng làm giảm cảm giác buồn ngủ và tăng sự tỉnh táo. Ngoài ra, ngủ trưa cũng cải thiện hiệu suất trong các lĩnh vực khác nhau: thời gian phản ứng, sự phối hợp, suy luận logic, củng cố bộ nhớ, nhận dạng biểu tượng, điều chỉnh tâm trạng và cảm xúc.

Cũng có bằng chứng cho thấy ở một số người, ngủ trưa làm giảm huyết áp.

Tuy nhiên, có một số cảnh báo:

* Nếu bạn ngủ trưa vì bạn cần phục hồi sau giấc ngủ đêm kém, trước tiên bạn phải giải quyết các nguyên nhân gây ra giấc ngủ kém đó.

* Nhằm giảm nguy cơ bị “quán tính giấc ngủ” - cảm giác buồn ngủ hơn sau khi ngủ trưa, thời gian ngủ trưa nên từ 10 - 30 phút.

* Nên tránh ngủ trưa muộn vào cuối buổi chiều, vì điều này có thể làm tăng thời gian ngủ vào buổi tối.

2. Michelle Olaithe, nhà tâm lý học, ĐH Western, Úc: Câu trả lời cũng là có

Những giấc ngủ ngắn có thể rất có lợi và một phần có thể bù đắp cho việc mất ngủ do công việc, con mọn hoặc những đêm say xỉn. Những giấc ngủ ngắn có thể cải thiện sự tỉnh táo, tâm trạng và trí nhớ. Việc chợp mắt, trong khoảng 10 - 30 phút sẽ ngăn bạn đạt đến giai đoạn ngủ sâu và sẽ không can thiệp vào thói quen ngủ đêm của bạn.

Đảm bảo ngủ đủ giấc, đối với hầu hết người trưởng thành có nghĩa là 7 - 9 giờ ngủ cho 1 ngày đêm, để duy trì chức năng miễn dịch và tối ưu chức năng não, giảm nguy cơ tai nạn cũng như nguy cơ phát triển nhiều loại bệnh mạn tính.

Giấc ngủ dường như tốt hơn vào ban đêm, vì vậy đừng để những giấc ngủ ngắn cản trở giấc ngủ về đêm của bạn. Ngoài ra, mệt mỏi ban ngày quá mức có thể là dấu hiệu của vấn đề giấc ngủ hoặc vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Nếu nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ngủ trưa là một tập quán tốt ở nhiều nơi trên thế giới , có 51% dân số trên khắp hành tinh dành vài phút mỗi ngày để chợp mắt.

3. Shona Halson, nhà sinh lý học, viện Thể thao, Úc: Câu trả lời lại vẫn là có

Nhiều người bị mất ngủ gây ra giảm sức khỏe về thể chất và tinh thần. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu ngủ có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, giảm trí nhớ, lo lắng và trầm cảm.

Một giấc ngủ ngắn để "bổ sung" giấc ngủ của bạn có thể là một cách hiệu quả để tăng tổng thời gian ngủ của bạn trong 24 giờ. Những lợi ích là cải thiện hiệu suất, hiệu quả, tâm trạng và sự tỉnh táo, và đây là một cách để giảm mệt mỏi và giảm thiểu tai nạn.

Tốt nhất, ngủ trưa không nên quá muộn vào ban ngày hoặc quá dài, vì chúng có thể ảnh hưởng đến khả năng ngủ vào ban đêm và chất lượng của giấc ngủ ban đêm. Ngoài ra, nếu bạn ngủ đủ giấc vào ban đêm, có lẽ bạn sẽ không cần ngủ trưa vào ban ngày.

4. Tiến sĩ Jennifer Zaslona, chuyên gia về giấc ngủ, ĐH Massey, New Zealand: Đã có sự khác biệt, câu trả lời là không

Người lớn nếu ngủ đủ giấc và đều đặn vào ban đêm, thì không cần thiết phải ngủ trưa. Thực tế, thường xuyên ngủ trưa hơn một giờ có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Tuy nhiên, ngủ trưa đôi khi có thể rất hữu ích, đặc biệt là nếu bạn bị bệnh, nếu bạn bị mất ngủ hoặc nếu giấc ngủ của bạn có chất lượng kém. Trong những trường hợp này, những giấc ngủ ngắn sẽ giúp tăng sự tỉnh táo.

Vào đầu buổi chiều, đồng hồ sinh học hoạt động hơi kém. Đó là lý do tại sao đôi khi chúng ta ngủ sau bữa trưa, đặc biệt về mặt khi chúng ta chưa ngủ đủ. Đây là thời điểm thích hợp để cố gắng chợp mắt, nếu bạn muốn. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể bạn: nếu bạn buồn ngủ, thường là do bạn cần ngủ nhiều hơn.