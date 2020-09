11 triệu chứng đau tim lạ thường chỉ phụ nữ mới gặp

Tiến sĩ Charles Richardson, từ Phòng khám tim Cleveland Heart (Mỹ), cho biết bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ, chiếm 1/3 số ca tử vong ở phụ nữ.

Tiến sĩ Jeffrey A. Wuhl, bác sĩ tim mạch ở Wynnewood, Pennsylvania (Mỹ), cho biết thông thường, phụ nữ ít được phát hiện mắc bệnh tim, vì đôi khi họ có những triệu chứng không rõ ràng, hoặc các triệu chứng không nghiêm trọng.

Trong khi đàn ông bị đau ngực dữ dội, thì phụ nữ chỉ thấy hơi tức ngực, khó chịu, theo Best Life.

Bởi vì bệnh tim thường phát bệnh trước khi xảy ra cơn đau tim, suy tim hoặc các vấn đề về tim khác, vì vậy cần phải chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào không ổn.

Biết được 11 triệu chứng này có thể cứu sống bạn, theo Best Life.

Bỗng nhiên mệt mỏi bất thường trong khi bình thường rất khỏe là điều bạn không bao giờ nên bỏ qua. Tiến sĩ Wuhl nói, triệu chứng này thường xảy ra ở phụ nữ hơn và thường bị bỏ qua.

Tiến sĩ Wuhl nói rằng, mặc dù buồn nôn hoặc nôn mửa có thể do nhiều lý do, nhưng đó cũng là dấu hiệu ít biết của bệnh tim , theo Best Life.